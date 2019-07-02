Milletvekili Köksal, “AKP öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünü tutmadı. 460 bin öğretmen atama bekliyor. AKP atamamakta inat ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de (KHK) değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

AKP GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

İlköğretime başlama yaşının 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı yasa ile 60 aya indirildiğini daha sonra yönetmelikte yapılan değişiklikle 66 aya çıkarıldığını hatırlatan Milletvekili Köksal, “Çocuğun okul eğitimine katılabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor becerilerinin gelişimini 72 aydan önce tamamlamadığı gerçeği varken, bu konuda sendikalar, eğitimciler, akademisyenler, konunun uzmanları her türlü uyarıyı yapmalarına rağmen AKP o gün kimseyi dinlemeden sayısal üstünlüğü sayesinde okula başlama yaşını 60 ay olarak Meclisten geçirmişti. Ancak o günden bu yana okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ardından 69 aya kadar yönetmelikle çıkarılmasına rağmen yaşanan olumsuzluklar, sıkıntılar ve mağduriyetler yüzünden AKP geri adım atmak zorunda kaldı.” dedi.

HATADAN KISMEN DÖNÜLDÜ, OKULA BAŞLAMA YAŞI NİHAYET 69 AYA ÇIKARILDI

Okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile 2012’de yüzde 65 olan okul öncesi okullaşma oranının 2013’te yüzde 41’e gerilediğinin önemle altını çizen Köksal, “2018 yılına gelindiğinde 2012’deki seviye ancak yakalanabilmiştir. Okul öncesi eğitimdeki düşüş nedeniyle merdiven altı sözde eğitim kurumlarının önü açılmış ve çocuklarımız hiçbir denetime tabii tutulmayan kaçak kurumlara gitmek zorunda bırakılmıştır. Tüm bu yaşananlardan sonra bu teklifle okula başlama yaşı 69 aya çıkartıldı. Buna göre o yılın Aralık ayında 72 ayını dolduracak çocuklar okula başlayacak. Daha önce konunun uzmanlarının görüşlerine dayanarak defalarca söylediğimiz okula başlama yaşının 72 aya çıkarılması konusunda hatadan kısmen de olsa dönülmesi ve uyarılarımızın geç de olsa dinlenmesi sevindiricidir.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN AYRIMI SON BULMALI, ÖĞRETMENLER KADROYA ALINMALI

652 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 17. maddesinde sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 olan çalışma süresinin 3+1 şekline dönüştürüldüğünü kaydeden Köksal, “Sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıl boyunca eş ve özür durumuna bağlı tayin hakları yoktur. Bu durum teklifin kabulü ile 4 yıla inecektir. Ancak yine mağduriyetleri bitmeyecektir. Yine eş ve çocuklarından ayrı kalacaklardır. Ücretli öğretmenlerin ise iş güvencesi yoktur. Tatillerde ücret ve sigorta kesintisi yapılmakta, girdikleri ders saati başına ücret almakta, tam bir emek sömürüsüyle çalışmaktadırlar. Sorun sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi ayrımlara son vererek çözümlenebilecektir. Öğretmenler kadroya alınmalıdır. Mülakatla değil liyakatle öğretmen ataması yapılmalıdır.” şeklinde konuştu.

SAYIŞTAY RAPORUNA GÖRE 153 BİN, BAKAN SELÇUK’A GÖRE 117 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR

Köksal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayıştay raporuna göre 153 bin öğretmen açığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a göre ise 117 bin öğretmen açığı vardır. 460 bin öğretmen atama beklemektedir. Ancak Bakanlıkça son dönemde 20 bin öğretmen ataması yapılmıştır. AKP öğretmen atamamakta inat etmekte. Öğretmenlerimizin umutlarını köreltmektedir. Ayrıca seçim meydanlarında söz verildiği ve yüz günlük eylem planına sokulduğu halde öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü tutulmamıştır. 3600 ek göstergenin çıkması için daha önce komisyona verdiğimiz önerge ret edildi. Biz hiç olmazsa bu komisyonda, bu kanun teklifinde 3600 ek gösterge verilmesi için her türlü desteğe hazırız.”

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