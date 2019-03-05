Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

4 yıl Aradan Sonra Ortaklık Konseyi toplanıyor!

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan 'Ortaklık Konseyi', dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği kanadından Yüksek Temsilci Federica Mogherini başkanlık yapacak.

4 yıl Aradan Sonra Ortaklık Konseyi toplanıyor!

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan 'Ortaklık Konseyi', dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği kanadından Yüksek Temsilci Federica Mogherini başkanlık yapacak.

05 Mart 2019 Salı 17:30
4 yıl Aradan Sonra Ortaklık Konseyi toplanıyor!

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan 'Ortaklık Konseyi', dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği kanadından Yüksek Temsilci Federica Mogherini başkanlık yapacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan 'Ortaklık Konseyi' toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Mart'ta yapılacak.

AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek.

Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.

Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 53'üncü toplantısı 18 Mayıs 2015'te Brüksel'de gerçekleştirilmişti.

 Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında 13-14 Mart'ta yapılacak Suriye konferansına katılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
yıl aradan ortaklık konseyi toplanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Gürer:KHK mağdurlarını Meclis Gündemine Taşıdı!
CHP'li Gürer:KHK mağdurlarını Meclis Gündemine Taşıdı!
81 Vilayete Müjde!
81 Vilayete Müjde!
MHP'li Başkan Görevden Alındı!
MHP'li Başkan Görevden Alındı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim