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4'lü İttifakın Neden Geç Açıklandığı Belli Olud

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında gerçekleştirilen ittifakın neden geç açıklandığı belli oldu.

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4'lü İttifakın Neden Geç Açıklandığı Belli Olud

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında gerçekleştirilen ittifakın neden geç açıklandığı belli oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:52
4'lü İttifakın Neden Geç Açıklandığı Belli Olud

Karar Gazetesi, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin '301 ittifakı'na ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı.

Karar Gazetesi'nin bugünkü ayısında yayımlanan haberde CHP'nin, ittifak protokolüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler koymak istediği, fakat bu duruma SP ve İYİ Parti'nin 'düşmanlaştırmaya neden olur' sebebi ile itirazı üzerine geri adım atıldığı ve ittifakın bu nedenle geciktiği ortaya çıktı. Protokolün yeniden yazımı ve aday listelerinde çıkan pürüzler nedeniyle resmi duyuru için gecike yaşandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan muhalefet partileri,, milletvekilliği seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'na karşı ittifak kurduklarını geçtiğimiz gün açıkladı. TBMM'de çoğunlu sağlamak için ittifak yaptıklarını dile getiren 4 parti, prensipte anlaşırken açıklamanın 3 Mayıs Perşembe günü geleceği belirtilmişti. Ancak bu şekilde planlanan resmi açıklama, protokol metni ve aday listeleri konusunda partiler arasındaki pürüzlerin giderilmesi için Cumartesi gününe ertelendi.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, muhalefet partileri arasında ittifakta 3 noktada pürüz çıktı. CHP'nin kamuoyuna açıklanacak protokol metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı direk hedef alan ifadeler koyduğu, buna Saadet ve İYİ Parti yöneticilerinden itiraz geldiği öğrenildi. İfadelerin 'Erdoğan'ı düşmanlaştırma' algısısı oluşturacağını ve seçimleri 'AK Parti ve ötekiler' zeminine çekeceğinden endişe ettiklerini dile getiren Saadet ve İYİ Parti yönetiminin talebi üzerine metnin yeniden yazılması üzerinde karar kılındı. Yeni protokol metni daha çok '24 Haziran seçimleri demokrasi mücadelesi' vurgusuyla yazıldığının altı çizildi.

'301 ittifakı'nda sorun yaşanan ikinci nokta ise İYİ Parti listelerinden aday olacak DP adayları konusunda yaşandı. DP'ye 7-8 milletvekili kontenjanı ayrılırken, parti yönetiminin önerdiği isimlere İYİ Parti itiraz etti. DP'nin bunun üzerine yeni isimler önerdiği kaydedildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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