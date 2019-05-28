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"39 Farklı Branşta 550 Bin Kişi Atama Bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak mülakat ile atamanın yanlışlığını ve 39 farklı branştan 550 bin kişinin atama beklediğini dile getirdi. İşte detaylar...

"39 Farklı Branşta 550 Bin Kişi Atama Bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak mülakat ile atamanın yanlışlığını ve 39 farklı branştan 550 bin kişinin atama beklediğini dile getirdi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 01:18
"39 Farklı Branşta 550 Bin Kişi Atama Bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak mülakat ile atamanın yanlışlığını ve 39 farklı branştan 550 bin kişinin atama beklediğini dile getirdi. İşte detaylar...

CHP'li Mustafa Adıgüzel'in TBMM Genel Kurul konuşması şöyle;

Sağlık Bakanımız geçen günlerde 30 bin yeni sağlık personeli alınacağını söyledi ancak bunun alım metodu hakkında, hangi usulde yapılacağına dair net bir açıklama gelmedi. Şu anda kamuoyunda bize çok sayıda soru geliyor bu mülakatın burada ne kadar etkili olacağına dair.

Sağlık personellerinin alımında mülakat teknik olarak mümkün değil. Şundan dolayı: 39 farklı branşta 550 bin kişi atama bekliyor. Şimdi, her ilde ayrı jüri oluşturacaksınız. Bu jürilerde alakasız bir branştan bir uzman alakasız branştan bir adaya soru soracak. Burada soru, aday ve jüri üçgeninde adaletsiz ve alakasız bir şey söz konusu olacak. Şimdi, sadece fizik tedaviyi örnek vereceğim. 400 atama yapılacak; bunların arasından çoğu 90 puanın üzerinde KPSS'de, aralarında çok ufak farklar var. Buradaki adaletsiz durum burada bir sürü yeni sıkıntıya yol açacak.

"Mülakat" demek "liyakate son" demek "torpilin ve kayırmacılığın önünün açılması" demek. Bunun tekrar gözden geçirilmesini diliyorum.

Son Güncelleme: 28.05.2019 01:54
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