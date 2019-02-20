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3600 Ek Gösterge ve Taşeron İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesini ve kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi gerektiğini ifade etti.

3600 Ek Gösterge ve Taşeron İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesini ve kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi gerektiğini ifade etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:09
3600 Ek Gösterge ve Taşeron İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesini ve kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fethi Gürer'in meclis konuşması şöyle;

Yerel seçim öncesi, AKP iktidarı, dar gelirli ve işsizlere yönelik oy avcılığı yapmak üzere düzenlemelere girişmiştir. İŞKUR eliyle kampanya işçisi alımı yapılmakta ancak binlerce iş başvurusuna karşın çok sınırlı alım sağlanmaktadır. İşsizliğin boyutları vahim duruma gelmiştir. Geçici değil kalıcı önlemler alınmalıdır. Kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Geçici ve mevsimlik işçiler kadroya alınmalıdır. KİT, kamu, bakanlık çalışanlarının tümü eşit işe eşit ücret ve kadro hak etmişlerdir, verilmelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar mağdurdur, bir an önce çözüm getirilmelidir. Emeklilikte intibak yasası çıkarılmalıdır. 3600 ek gösterge tüm memurlara verilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu öncesi doğum borçlanması kadınlar için çıkarılmalıdır. Çırak ve stajyerlerin işe başladığı tarihte yaşlılık sigortası başlatılmalıdır. Ayrıca, cezaevlerinde bugüne kadar suçlu oldukları yönünde herhangi bir işleme uğramayanlar için de bir an önce düzenlemeler yapılmalı ve bu mağduriyetler de giderilmelidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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