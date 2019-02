3600 Ek Gösterge İçin Kanun Teklifi!

CHP’Lİ YÜCEER 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer, 657 sayılı Devlet memurları Kanuna göre sağlık, eğitim, avukatlık, din hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan memurların ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Halihazırda 1. derece için 3000 olan ek göstergelerin 1. derece için 3600’e yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Verdiği kanun teklifi sonrasında bir açıklama yapan Yüceer, vatandaşlarımızın yaşanan ekonomik zorluklar karşısında korunması gerektiğini ve yurttaşları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

3600 EK GÖSTERGE ARTIK SEÇİM PROPAGANDASI OLMAKTAN ÇIKMALIDIR

Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer yaptığı açıklamada, “özellikle son bir yıl içerisinde iktidarın her kademesinde yer alan yöneticiler tarafından bu beklentinin karşılanacağı ve söz konusu memurların 1. derece için ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen bu sözler tutulmamıştır. Memurlara her seçim döneminde verilen bu vaat artık vaat olmaktan çıkmalı ve hayata geçirilmelidir. Fakat iktidar bu hususu her seçim sonrasında sümen altı etmektedir. Biz CHP olarak memurlarımızın yaşadığı sıkıntıları yakından biliyor ve gerekli düzenlemelerin yapılması için elimizi taşın altına koyuyoruz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapıyoruz. Bu düzenleme geçene kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız. 3600 ek gösterge verilene kadar konunun takipçisi olacağız.” dedi

MEMURUMUZU EK İŞ YAPMAYA MAHKUM BIRAKMAK İKTİDARIN AYIBIDIR

Yaptığı açıklamada pek çok memurun geçim sıkıntısı sebebiyle ek iş yapmak zorunda kaldığını ve bunun iktidarın ayıbı olduğunu dile getiren Yüceer, “ek göstergenin memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkilediği dikkate alındığında bu görevleri icra eden memurlarımızın ve yıllarca emek vermiş memur emeklilerimizin gelirlerini artıracak böylesi bir düzenlemenin özellikle son bir yıl içinde yaşanan enflasyon değerleri düşünüldüğünde ne kadar faydalı olacağı açıktır.” Dedi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI DA BU HAKTAN FAYDALANMALI

Zor koşullarda çalışan infaz koruma memurlarının da 3600 ek gösterge konusunda taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Yüceer, TBMM başkanlığına verdiği kanun teklifinde İnfaz koruma memurlarının da bu haktan faydalanması için düzenleme yapılmasını istedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA