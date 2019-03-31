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32 ilde Seçim Sandıklar Kapandı!

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde, saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı açıklaması yapıldı.

32 ilde Seçim Sandıklar Kapandı!

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde, saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı açıklaması yapıldı.

31 Mart 2019 Pazar 16:01
32 ilde Seçim Sandıklar Kapandı!

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde, saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı açıklaması yapıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdiği açıklandı
Oy kullanma işleminin saat 08.00'de başladığı diğer illerde ise sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

Son Güncelleme: 31.03.2019 16:04
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ilde seçim sandıklar kapandı
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