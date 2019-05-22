31 Mart Kesin Sonuçları Açıklandı!

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ile ilgili gerekçeli kararı açıklamasını beklerken, YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti