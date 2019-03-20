31 Mart 2019’da sandığa gidiyoruz! Peki nelere dikkat etmeliyiz?

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye büyük bir heyecanla yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Mahalle Muhtarları da bu seçim sonucunda belli olacak.

Seçimler 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32150 mahalle ve 18306 köyde yapılacak ve yerel yöneticiler bu şekilde belirlenmiş olacak.

KAÇ PUSULA İLE OY KULLANACAĞIZ?

Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanılacak.

Köylerde yaşayanlarsa İl Genel Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek.

Oy pusulaları İl Genel Meclisi Üyeliği için turuncu, İlçe Belediye Başkanlığı için mavi, Belediye Meclisi Üyeliği için sarı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de beyaz renkli olacak.

Seçmenler bu oy pusulalarını aynı renkli zarflara koyarak sandığa atacak.

Köy ve mahallelerde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi için de muhtar tarafından beyaz kağıda hazırlanan, üzerinde muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin isimlerinin birlikte yazdığı pusulalar bulunuyor. Seçmenler istedikleri adayın oy pusulasını alıp mor renkli zarfla sandığa atacak.

SEÇMEN KAĞIDIM GELMEDİ! NE YAPMALIYIM?

Seçmen kağıdı gelmeyen vatandaşlar e-devlet üzerinden seçmen kağıtlarını edinebilirler ancak seçmen kağıdını yanınızda bulundurmanız zorunlu değil. Sadece kimlik, ehliyet veya pasaportunuzla oy verme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

HANGİ SAATLERDE OY KULLANACAĞIZ?

Seçmenlerin oy kullanabileceği saatler yaşadıkları illere göre değişiyor.

Çoğu ilde bu saat 08:00 - 17:00 arası.

Fakat İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan bazı illerde sandık açılış ve kapanış saatleri bundan birer saat önce.

07:00 - 16:00 arası oy kullanılacak iller şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Ardahan,Artvin, Batman,Bayburt,Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,Kahramanmaraş,Kars, Kilis,Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van.

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