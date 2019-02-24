300 bin sözleşmeli kadro bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, sayıları 300 bini bulan sözleşmeli memur ile kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışanlara verilen ‘kadro’ sözünü hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda konuyla ilgili konuşan Dr. Şevkin, aile birliği, kademe ve derecesi olmayan, düşük sigorta ve maaşla çalışmak durumunda kalan tüm sözleşmelilere genel seçimler öncesi kadro sözü verilmesine rağmen bugüne kadar bu sözün yerine getirilmediğini kaydetti.

SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR!

Yüce meclis çatısı altında defalarca söz alıp Türkiye’nin ve halkın sorunlarına değinerek çözüm istediklerini vurgulayan Dr. Şevkin, “Bu anlamda, kamu kurum ve kuruluşlarında sayıları 300 bini bulan sözleşmeli çalışanlara verilen sözlerin yerine getirilmesi için ısrarımızı sürdürüyoruz. Yüz binlerce sözleşmeli personel kadroya geçmek için hâlâ beklemektedir. Bu konuda sürekli söz veriliyor ama ne hikmetse bir türlü daimi kadro verilmiyor” diye konuştu.



KANAYAN YARAYA İŞARET ETTİ

Kabine üyelerine ve iktidar partisi milletvekillerine seslenen Dr. Şevkin, “Zaman kaybetmeden tüm sözleşmeliler ile 4/B statüsündeki personel bir an önce iş güvencesine kavuşmalıdır. 2011 seçimlerinde 234 bin 4/B'liye kadro verilmişken o tarihten bu yana işe alınan sözleşmeli personele neden kadro verilmiyor? Sözleşmeli personelin eş durumundan tayin konusuna kadar tüm mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Bu kanayan yara ve yaşanan acılar ne zaman bitecektir?” sorularını yöneltti.

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