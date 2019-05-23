300 Bin Özel Banka Emeklisine İkramiye Talebi!

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yılda 2 kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerini gündeme taşıdı. Ödenen ikramiyelerin enflasyona yenik düşerek eridiğini belirterek 300 bin özel banka emeklisine bayram ikramiyesi ödenmemesini eleştirdi.

CHP'li Şevkin'in konuşması şöyle;

Türkiye'de 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiyeleri erimiş olduğundan günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. İki bayramda ikramiye olarak ödenen biner lira enflasyona yenik düşmüştür. Hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve emekli maaşlarının düşüklüğü de göz önüne alındığında, yılda 2 bin lira olarak uygulanan bu rakamın gözden geçirilmesi gerektiği açıktır.

Ayrıca, ikramiyelerin dul ve yetim maaşı alanlara kesintili verilmesi büyük rahatsızlık yaratmaktadır. İkramiye kesintiye uğramaması gereken bir kalemdir. Yine emeklilerimize ödenecek bayram ikramiyelerinin banka kredi veya icra borçları nedeniyle kesintiye uğrayacağına yönelik endişe taşımaktadır vatandaşlarımız. Ayrıca, 300 bin özel banka emeklisine ikramiyesi neden ödenmemektedir? Kabinenin bu konuda açıklama yapmasını ve emeklilerin yüzünü güldürmesini bekliyoruz.

TBMM'DE DİLE GETİRDİK...

Emekli bayram ikramiyelerinin miktarı arttırılmalı!

Dul ve yetimlerden ikramiye kesintisi yapılmamalı!

300 bin banka emeklisine de bayram ikramiyesi verilmelidir! #Emekli #300BinBankaEmeklisi pic.twitter.com/0evNhQFWfZ — Dr. Müzeyyen Şevkin (@MzyenSEvkin) 23 Mayıs 2019

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