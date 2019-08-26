Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
0
ALTIN
286.052
DOLAR
5.8036
STERLIN
7.1165
EURO
6.4497
TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

3 yılda işçi kıyımı: 3 bin 664 işçiyi çıkarmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyede çalışan 2 bin işçinin işine son vereceğini iddia eden eski başkan Melih Gökçek’in 2014 yılından görevinden alındığı güne kadar 3 bin 664 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı.

3 yılda işçi kıyımı: 3 bin 664 işçiyi çıkarmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyede çalışan 2 bin işçinin işine son vereceğini iddia eden eski başkan Melih Gökçek’in 2014 yılından görevinden alındığı güne kadar 3 bin 664 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16
3 yılda işçi kıyımı: 3 bin 664 işçiyi çıkarmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan paylaştığı iddialara bir yenisini daha ekledi.

Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2 bin işçinin işten çıkarılacağını iddia etti. Gökçek, paylaşımında, “Ay sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2 bin civarında işçinin yeni ihale yapılmadığı gerekçesi ile iş akitlerinin feshedileceği iddia ediliyor. Umarım olmaz... Böyle bir şey olursa tüm işçiler ayrı ayrı belediye başkanı aleyhinde TCK 257. madde gereğince dava açabilir” diyerek Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı.

Fakat Gökçek’in, “suç” diyerek Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesini anımsattığı işten çıkarma işlemlerini, kendisinin döneminde binlerce kez yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Melih Gökçek’in 2014’ten görevden el çektirildiği 2017’ye kadar işçi ve geçici işçi kadrosundan toplamda 3 bin 664 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı. Rakamlara göre Gökçek’in, 2014 yılına kadar ise, 4 bin 269 işçiyle yollarını ayırdığı belirtiliyor.

‘Aynı nedenle mi alındın’

Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de işlerine son verilen işçilerin çıkışlarını incelemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müfettişler görevlendirildiği iddiasına ilişkin de paylaşımda bulunan Gökçek, “Birden çok işçide görevi kötüye kullandığı tespit edilir ve mahkemede mahkum olursa, başkanın başkanlığı kesin düşer” ifadalerini kullandı.

Gökçek hakkında da ortaya çıkan rakamların ardından, “Atılan binlerce işçi Gökçek’e dava mı açacak” sorusunu akıllara getirdi. Yurttaşların, Gökçek’in paylaşımına “Kendisi de bu yüzden mi görevden alındı” şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.08.2019 22:29
Anahtar Kelimeler:
yılda işçi kıyımı bin işçiyi çıkarmış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyaset kulisleri hareketlendi: Cem Uzan da geri dönüyor
Siyaset kulisleri hareketlendi: Cem Uzan da geri dönüyor
AK Partili Uğur Işılak cenneti garantiledi (!)
AK Partili Uğur Işılak cenneti garantiledi (!)
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor sorular
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor sorular

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim