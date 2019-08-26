3 yılda işçi kıyımı: 3 bin 664 işçiyi çıkarmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan paylaştığı iddialara bir yenisini daha ekledi.

Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2 bin işçinin işten çıkarılacağını iddia etti. Gökçek, paylaşımında, “Ay sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2 bin civarında işçinin yeni ihale yapılmadığı gerekçesi ile iş akitlerinin feshedileceği iddia ediliyor. Umarım olmaz... Böyle bir şey olursa tüm işçiler ayrı ayrı belediye başkanı aleyhinde TCK 257. madde gereğince dava açabilir” diyerek Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı.

Fakat Gökçek’in, “suç” diyerek Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesini anımsattığı işten çıkarma işlemlerini, kendisinin döneminde binlerce kez yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Melih Gökçek’in 2014’ten görevden el çektirildiği 2017’ye kadar işçi ve geçici işçi kadrosundan toplamda 3 bin 664 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı. Rakamlara göre Gökçek’in, 2014 yılına kadar ise, 4 bin 269 işçiyle yollarını ayırdığı belirtiliyor.

‘Aynı nedenle mi alındın’

Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de işlerine son verilen işçilerin çıkışlarını incelemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müfettişler görevlendirildiği iddiasına ilişkin de paylaşımda bulunan Gökçek, “Birden çok işçide görevi kötüye kullandığı tespit edilir ve mahkemede mahkum olursa, başkanın başkanlığı kesin düşer” ifadalerini kullandı.

Gökçek hakkında da ortaya çıkan rakamların ardından, “Atılan binlerce işçi Gökçek’e dava mı açacak” sorusunu akıllara getirdi. Yurttaşların, Gökçek’in paylaşımına “Kendisi de bu yüzden mi görevden alındı” şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.

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