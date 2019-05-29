27 Bin Aile Hekiminin Sorunları Çözüm Bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'yü, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu,makamında ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclis gündemi sebebiyle Ankara’da Genel Kurul çalışmalarını sürdüren Dr. Jale Nur Süllü, Aile Hekimleri Dernek Federasyonu’nu ağırladı. 2008 yılında kurulan ve 68 il derneğini temsil eden federasyonun Başkanı Dr. Özlem Sezen ve 2. Başkan Muharrem Görgel’in talep ve önerilerini dinleyen Süllü, görev yapmakta olan 27 BinAile Hekiminin çözülmeyi bekleyen sorunlarının olduğunu belirtti.

“Öncelikle Aile Hekimliği Ödeme Süresi Yönetmeliği’nin çıkması önemli. Süresi 2 mali yıl olan sözleşmelerin çalışanın aksi talebi olmadığı sürece dönem sonu kendiliğinden yenilenmesi ve sözleşme fesih yetkisi sadece Vali/Bakanlık yetkisinde olması Aile Hekimlerimizin talebi. Bu soruna ek olarak Aile Sağlığı çalışanı ihtiyacı, performans, kira bedelleri, çalışma saatleri de düzenleme bekleyen konular arasında” diyen Dr. Jale Nur Süllü bu konuları CHP Grubu olarak takip ederek Aile Hekimleri’nin sesi olacaklarını söyledi.

Federasyon Başkanı Dr. Özlem Sezen AHEF’in talep ve önerilerinin olduğu dosyayı Süllü’ye teslim ettiklerini belirterek “Sorunlarımızın çözümü adına Sayın Süllü’ye ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’de bulunan 27 Bin Aile Hekimi’nin sorunları acil çözüm bekliyor. Sürekli yapılan yönetmelik değişiklikleri, yeni görevler ve beklentiler noktasında bizlerin fikirlerinin alınması önemli.” dedi.

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