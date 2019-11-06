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24 Kasım'da 60 Bin Öğretmen Atama Müjdesi Meclis'te!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak öğretmenlerin beklediği ve bir süredir sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalıştığı 60 bin atama konusunu gündeme getirdi.

24 Kasım'da 60 Bin Öğretmen Atama Müjdesi Meclis'te!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak öğretmenlerin beklediği ve bir süredir sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalıştığı 60 bin atama konusunu gündeme getirdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 20:19
24 Kasım'da 60 Bin Öğretmen Atama Müjdesi Meclis'te!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak öğretmenlerin beklediği ve bir süredir sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalıştığı 60 bin atama konusunu gündeme getirdi.

MHP'li Kılavuz'un konuşması şöyle;

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." diyerek öğretmenlerimizin taşıdığı kutsal misyonu işaret etmiştir. Öğretmenlerine değer vermeyen bir milletin yükselmesi mümkün değildir. Milletimizi aydınlatan, evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize gereken değeri vermek her şeyden önce millî bir sorumluluğun gereğidir. Henüz atanamayan öğretmenlerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 60 bin atama müjdesi beklemektedir. Bir an önce öğrencileriyle buluşmak ve onları aydınlatmak için vazife almak isteyen öğretmenlerimize, bu 24 Kasımda inşallah güzel ve müjdeli bir haber bekliyoruz. Okulsuz, öğrencisiz, öğretmensiz hiçbir yer kalmasın.

Ülkemizin kalkınması ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi, her anlamda bilgili, şuurlu bireylerin yetişmesine bağlıdır. Bu da öğretmen eksiği olmayan, yapısal problemleri çözmüş bir eğitim sistemiyle mümkün olacaktır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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