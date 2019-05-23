225 Bin Kişiye İş İmkanı!

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla ÖDÜNÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yeni İstanbul Havalimanının tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişi iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Ak Partili Atilla Ödünç'ün konuşması şöyle;

AK PARTİ hükûmetlerimiz döneminde sosyal ve ekonomik her alanda yapılan çalışmalarla insanımızın refah seviyesini artırıyor, yaptığımız her çalışmayla toplumun farklı kesimlerinden insanımıza istihdam imkânı sağlıyoruz. Kırk iki ay gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı'nın birinci kısmı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamıştır. Havalimanımız tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişiye iş imkânı sağlamış olacaktır.

Sıfır Atık Projesi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılmış olup istihdam açısından çok önemli bir projedir. Yaklaşık 18 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçmiştir. 2023 yılında bu projemizi gerçekleştirdiğimizde 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlamış olacağız.

İşiniz, aşınız bizim derdimizdir diyor İstihdam Haftası'nı kutluyorum.

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