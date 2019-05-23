Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86058
ALTIN
250.567
DOLAR
6.0634
STERLIN
7.6754
EURO
6.7823

225 Bin Kişiye İş İmkanı!

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla ÖDÜNÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yeni İstanbul Havalimanının tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişi iş imkanı sağlanacağını belirtti.

225 Bin Kişiye İş İmkanı!

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla ÖDÜNÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yeni İstanbul Havalimanının tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişi iş imkanı sağlanacağını belirtti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:02
225 Bin Kişiye İş İmkanı!

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla ÖDÜNÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yeni İstanbul Havalimanının tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişi iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Ak Partili Atilla Ödünç'ün konuşması şöyle;

AK PARTİ hükûmetlerimiz döneminde sosyal ve ekonomik her alanda yapılan çalışmalarla insanımızın refah seviyesini artırıyor, yaptığımız her çalışmayla toplumun farklı kesimlerinden insanımıza istihdam imkânı sağlıyoruz. Kırk iki ay gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı'nın birinci kısmı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamıştır. Havalimanımız tam kapasiteye ulaştığında 225 bin kişiye iş imkânı sağlamış olacaktır.

Sıfır Atık Projesi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılmış olup istihdam açısından çok önemli bir projedir. Yaklaşık 18 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçmiştir. 2023 yılında bu projemizi gerçekleştirdiğimizde 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlamış olacağız.

İşiniz, aşınız bizim derdimizdir diyor İstihdam Haftası'nı kutluyorum.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bin kişiye imkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu İş Görüşmeleri Meclis Gündeminde!
Toplu İş Görüşmeleri Meclis Gündeminde!
Çetin Arık'tan Sarız Belediyesinde İşçi Kıyımına Tepki!
Çetin Arık'tan Sarız Belediyesinde İşçi Kıyımına Tepki!
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar bir kez daha alanlarda"
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar bir kez daha alanlarda"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim