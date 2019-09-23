Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100021
ALTIN
280.456
DOLAR
5.7250
STERLIN
7.1170
EURO
6.2958
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

2023'ün İlk cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Terzi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı ve bu makama seçileceğini savundu.

2023'ün İlk cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Terzi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı ve bu makama seçileceğini savundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:48
2023'ün İlk cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi il divanı toplantısında konuşan Terzi, MHP'nin tabanını İYİ Parti'ye kaptırdığını, İYİ Parti'nin ise il ve ilçe teşkilatlarının ortada olmadığını öne sürdü.

“GÖRECEKSİNİZ ERBAKAN CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Hüseyin Terzi, "Halkımız gittiği her yerde bu genç ve dinamik lideri bağrına basıyor. Göreceksiniz ilk seçimde Erbakan cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

Terzi, "Bugün AK Parti'de siyaset yapan pek çok kişi 'Tayyip Bey İstanbul seçimleri için meydana inmemiş olsaydı 800 bin fark yemezdik' diyor. Erdoğan'ın liderliği parti içerisinde ciddi olarak sorgulanır hale geldi” ifadelerini kullandı.

Terzi konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP’liler de, Kılıçdaroğlu’nun susmasının kendileri için daha kazançlı olduğunu ifade ediyorlar. Mevcut siyasi partilerin tamamının liderleri siyasi ömrünü tamamladı. Gelecek vaat eden ve halkın umut bağladığı tek kişi Fatih Erbakan."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
2023 ün ilk cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Faik Öztrak; Genç İşsizlere İş bulmayı Dert Etmeyen Bir Yönetim Var!
CHP'li Faik Öztrak; Genç İşsizlere İş bulmayı Dert Etmeyen Bir Yönetim Var!
İmamoğlu: İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz, İBB'nin personel alımları ve kriterleri açıkça ilan edilecek
İmamoğlu: İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz, İBB'nin personel alımları ve kriterleri açıkça ilan edilecek
Sanatçılar İşsiz Kalıyor!
Sanatçılar İşsiz Kalıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim