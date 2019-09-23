2023'ün İlk cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi il divanı toplantısında konuşan Terzi, MHP'nin tabanını İYİ Parti'ye kaptırdığını, İYİ Parti'nin ise il ve ilçe teşkilatlarının ortada olmadığını öne sürdü.

“GÖRECEKSİNİZ ERBAKAN CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Hüseyin Terzi, "Halkımız gittiği her yerde bu genç ve dinamik lideri bağrına basıyor. Göreceksiniz ilk seçimde Erbakan cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

Terzi, "Bugün AK Parti'de siyaset yapan pek çok kişi 'Tayyip Bey İstanbul seçimleri için meydana inmemiş olsaydı 800 bin fark yemezdik' diyor. Erdoğan'ın liderliği parti içerisinde ciddi olarak sorgulanır hale geldi” ifadelerini kullandı.

Terzi konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP’liler de, Kılıçdaroğlu’nun susmasının kendileri için daha kazançlı olduğunu ifade ediyorlar. Mevcut siyasi partilerin tamamının liderleri siyasi ömrünü tamamladı. Gelecek vaat eden ve halkın umut bağladığı tek kişi Fatih Erbakan."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA