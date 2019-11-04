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"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:33
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de Yayınlandı!

 "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.



"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programını görmek için Buraya tıklayınız

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Son Güncelleme: 04.11.2019 15:30
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2020 yılı cumhurbaşkanlığı yıllık programı resmi gazete yayınlandı
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