2019 Milletvekili Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılmıştı. Sayıda yapılan bu değişiklik neticesinde Anayasa değişikliği paketine Milletvekili özlük haklarının değiştirilmesi için çalışmaların yer alması eklenmişti.
Buna göre Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programında Cumhurbaşkanı maaşına %26 oranında yapılan zam aynı zamanda emekli cumhurbaşkanları, emekli başbakanlar ve emekli milletvekillerinin maaşlarını da belirlemişti.
Buna KPSS CAFE olarak 2019 yılında emekli milletvekillerininin maaşlarını hesapladık.
HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde devlet yöneticilerinin maaşlarının nasıl belirneceği açıklanmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağını hesapladık.
Bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 894.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakama göre 2019 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 894.000 ÷ 12 = 74.500 TL’dir. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 74.500 x % 40 = 29.800 TL’dir.
TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre Başbakan’a ödenecek emekli aylığı; 29.800 x % 75 = 22.350 TL’dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise 29.800 x % 45 = 13.410 TL’dir.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Yıl olmuş 2018 halen milletvekili emekli maaşlarına zam yapılıyor neden sokağa dokulmuyoruz neden isyan etmiyoruz bu kadar mı korkaksiniz onları iktidara getiren bizleriz bizler onları dusururuz
BU KADAR MAAS ALIN SONRA GELIN DEYIN ASGARI UCRET ZAMLARI ASGARIDE KALSIN. SIZ BU MAASLARLA GECINEMIYORKEN ASGARI UCRETLI ALDIGIYLA NASIL GECINSIN.
aykut aynen baba bu saatten sonra ülkede bunun ve buna benzer bukadar olumsuz şeylerin başlayıp olmasından sonra yapılacak tek care o kaldı sesimizi duyan kayideye alan yok çünkü başka bişey bırakmıyorlar insanlara
Milletvekili maaşları 5-6 bin lirayı geçmemelidir. Milletvekili olabilmek için zaten 200-250 bin TL para döküyorsun ki zaten bu adamlar is adamı paralı adamlar sıradan insan değiller. Ne diye bu kişilere o zaman aylık 25-30 bin maaş verilir ayıptır ya. Zaten ekmek elden benzin Shell’den geçiniyorlar amk
Türkiye Ankara'daki hiç bir iş yapmayan Lara çalışıyor