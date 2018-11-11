2019 Milletvekili Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılmıştı. Sayıda yapılan bu değişiklik neticesinde Anayasa değişikliği paketine Milletvekili özlük haklarının değiştirilmesi için çalışmaların yer alması eklenmişti.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programında Cumhurbaşkanı maaşına %26 oranında yapılan zam aynı zamanda emekli cumhurbaşkanları, emekli başbakanlar ve emekli milletvekillerinin maaşlarını da belirlemişti.

Buna KPSS CAFE olarak 2019 yılında emekli milletvekillerininin maaşlarını hesapladık.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde devlet yöneticilerinin maaşlarının nasıl belirneceği açıklanmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağını hesapladık.

Bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 894.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakama göre 2019 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 894.000 ÷ 12 = 74.500 TL’dir. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 74.500 x % 40 = 29.800 TL’dir.

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre Başbakan’a ödenecek emekli aylığı; 29.800 x % 75 = 22.350 TL’dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise 29.800 x % 45 = 13.410 TL’dir.