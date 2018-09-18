'2018 Yılında Türk Milleti Yüzde 45-50 Oranında Fakirleşti'

İYİ Parti’de 12 Genel Başkan Yardımcısı üç gün içinde 36 kenti ziyaret ederek, yerel seçimler öncesi parti çalışmaları ile ilgili yol haritasını belirleyecek. Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray dünkü Muğla ziyaretinin ardından Denizli teşkilatını ziyaret etti. Aytun Çıray ziyareti sonrasın Muğla Milletvekili Metin Ergun, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Denizli il başkanı Hasan Akgün ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Çıray, Muğla ve Denizli’deki izlenimlerinin İYİ Parti’nin kesinlikle bir iktidar alternatifi olduğunu gösterdiğini belirterek her iki kentteki katılım ve kalabalığı önemsediğini kaydetti.

TÜRKİYE’DE DEVALÜASYON OLMUŞTUR

“Yıl başından bu yana Türk Milleti yüzde 45-50 fakirleşmiştir. Devalüasyon oldu. Adını koyalım. Türkiye’de devalüasyon oldu. Para dalgalandı, değerinin kaybetti filan böyle laflara gerek yok. Türkiye’de yüzde 50’ye yakın devalüasyon oldu. Bankalar kredi faizlerini yüzde 40 ile 70’e çıkardı. Bunu alan sanayici bunu halka nasıl yansıtacak onu kışın göreceğiz. Ve büyük işçi çıkarmalar olacak”

TÜRKİYE’NİN POPÜLASYONU DEĞİŞTİ

“Buna mukabil 4 milyon Suriyeliye bakıyoruz. Başı zora düşene yardım severiz ama bunu gereği gibi yaparsınız. Özal döneminde Kürtler, Saddam’dan Türkiye’ye kaçtığında bunları kampa yerleştirdi, başları dertten kurtarılıncaya kadar baktı daha sonra güvenle memleketlerine geri gönderdi. Devlet budur. Kapıları bacaları açacaksınız, 3,5-4 milyonu içinize alacaksınız. Kontrol yok. İçinde kaç adet terörist var bilmeyeceksiniz. Türkiye’nin popülasyonu değişti farkında mısınız? Senin sanayicin sigortalı işçi yerine bunları çalıştıracak. Senin çoluğunun çocuğunun rızkını gayri meşru olarak başkasına verecek. Buna itirazı yok mu Türkiye’nin?”

Kaynaklar; Haber Bülteni

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