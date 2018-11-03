2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

Gürer: “İnanılmaz ama gerçek!”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Her yıl binden fazla öğrencinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden mezun olanlardan ise sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı.

HER YIL BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ MEZUN OLUYOR

Öğretmen atamalarında sanat tarihi bölümü mezunlarıyla ilgili olan inanılmaz tablo, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesiyle ortaya çıktı. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, 2017-2018 yılında sanat tarihi bölümünden 1363 öğrencinin mezun olduğunu, 2018 yılında yapılan öğretmen atamalarında ise sadece 1 sanat tarihi bölümü mezununun öğretmen olarak atandığını açıkladı.

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN KAÇ İŞSİZ VAR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, 2018 yılı itibariyle ülkemizde "Sanat Tarihi" mezunu kaç kişi vardır? Bu bölüm mezunlarının kaçı işsiz durumdadır? 2018 yılında sanat tarihi mezunları İçin kadro açılacak mıdır? Açılacaksa kaç alım yapılması planlanmaktadır?” şeklinde sorular yöneltti.

İLK ATAMADA KONTENJAN AYRILMADI

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılı atama döneminde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını, bu atama döneminde norm kadroya göre ihtiyaç bulunmaması nedeniyle Sanat Tarihi alanı için kontenjan ayrılmadığını belirtti.

SADECE 1 KONTENJAN

Bakan Selçuk, 2018 yılı atama döneminde 5 bin ek ders ücreti karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması döneminde ise Sanat Tarihi alanına 1 kontenjan ayrıldığını ve 1 atama yapıldığını açıkladı.

20 BİN YENİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

İlk atama yoluyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Atama yapılacak alanlara ilişkin henüz bir çalışma yapılmamış olup Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında doluluk oranları dikkate alınarak alanların ihtiyaçlarına göre planlama yapılmaktadır. 15.10.2018-09.11.2018 tarihleri arasında yapılacak norm kadro güncelleme işlemleri sonucunda Sanat Tarihi alanında tespit edilecek ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulacaktır” dedi.

1983’DEN BU YANA 16 BİN 417 KİŞİ MEZUN OLDU

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye sanat tarihi bölümlerinden 1982-1983 eğitim öğretim dönemi ile 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri arasında toplam 16 bin 417 öğrenci mezun oldu.

SON 5 YILDA 6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ DİPLOMA ALDI

2013-2014 döneminde 1010 kişinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden 2014-2015 döneminde 1125 kişi, 2015-2016 döneminde 1316 kişi, 2016-2017 döneminde 1329 kişi ve 2017-2018 döneminde ise 1363 kişi mezun oldu. Böylece geçen yıl sadece 1 kişinin öğretmen olarak atandığı sanat tarihi bölümünden son 5 yılda mezun onların sayısı 6 bini geçti.

GÜRER: “SİSTEM BOZUK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 5 yıl içinde 6 binden fazla öğrencinin mezun olduğu sanat tarihi bölümlerinden mezun olanlardan 2018 yılında sadece 1 kişinin öğretmen olarak atanmasının, Milli Eğitim sistemindeki çarpıklığı gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye’de 117 bin öğretmen açığı varken, halen 400 binden fazla öğretmen adayının atama beklediğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Her yıl binden fazla öğrencinin mezun olduğu sanat tarihi bölümünden, bu yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları için ilk 20 bin kişilik kontenjanda hiç yer ayrılmadığı, sonradan yapılan 5 bin kişilik kontenjandan ise sadece 1 kişiye yer ayrıldığı düşünüldüğünde, Milli Eğitim sisteminin geldiği nokta endişe verici boyutlara ulamıştır” dedi.

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