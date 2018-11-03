Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
PTT 55 Bin Kişi Alacak!
Kapat

2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

Geçen yıl 1363, son 5 yılda ise 6 binden fazla mezun veren sanat tarihi bölümünden, 2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

Geçen yıl 1363, son 5 yılda ise 6 binden fazla mezun veren sanat tarihi bölümünden, 2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:55
2018 yılında sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı!

Gürer: “İnanılmaz ama gerçek!”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Her yıl binden fazla öğrencinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden mezun olanlardan ise sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı. 

HER YIL BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ MEZUN OLUYOR

Öğretmen atamalarında sanat tarihi bölümü mezunlarıyla ilgili olan inanılmaz tablo, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesiyle ortaya çıktı. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, 2017-2018 yılında sanat tarihi bölümünden 1363 öğrencinin mezun olduğunu, 2018 yılında yapılan öğretmen atamalarında ise sadece 1 sanat tarihi bölümü mezununun öğretmen olarak atandığını açıkladı. 

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN KAÇ İŞSİZ VAR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, 2018 yılı itibariyle ülkemizde "Sanat Tarihi" mezunu kaç kişi vardır? Bu bölüm mezunlarının kaçı işsiz durumdadır? 2018 yılında sanat tarihi mezunları İçin kadro açılacak mıdır? Açılacaksa kaç alım yapılması planlanmaktadır?” şeklinde sorular yöneltti. 

İLK ATAMADA KONTENJAN AYRILMADI 

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılı atama döneminde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını,  bu atama döneminde norm kadroya göre ihtiyaç bulunmaması nedeniyle Sanat Tarihi alanı için kontenjan ayrılmadığını belirtti. 

SADECE 1 KONTENJAN 

Bakan Selçuk,  2018 yılı atama döneminde 5 bin ek ders ücreti karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması döneminde ise Sanat Tarihi alanına 1 kontenjan ayrıldığını ve 1 atama yapıldığını açıkladı. 

20 BİN YENİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK 

İlk atama yoluyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Atama yapılacak alanlara ilişkin henüz bir çalışma yapılmamış olup Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında doluluk oranları dikkate alınarak alanların ihtiyaçlarına göre planlama yapılmaktadır. 15.10.2018-09.11.2018 tarihleri arasında yapılacak norm kadro güncelleme işlemleri sonucunda Sanat Tarihi alanında tespit edilecek ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulacaktır” dedi. 

1983’DEN BU YANA 16 BİN 417 KİŞİ MEZUN OLDU 

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye sanat tarihi bölümlerinden 1982-1983 eğitim öğretim dönemi ile 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri arasında toplam 16 bin 417 öğrenci mezun oldu. 

SON 5 YILDA 6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ DİPLOMA ALDI 

2013-2014 döneminde 1010 kişinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden 2014-2015 döneminde 1125 kişi, 2015-2016 döneminde 1316 kişi, 2016-2017 döneminde 1329 kişi ve 2017-2018 döneminde ise 1363 kişi mezun oldu. Böylece geçen yıl sadece 1 kişinin öğretmen olarak atandığı sanat tarihi bölümünden son 5 yılda mezun onların sayısı 6 bini geçti. 

GÜRER: “SİSTEM BOZUK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 5 yıl içinde 6 binden fazla öğrencinin mezun olduğu sanat tarihi bölümlerinden mezun olanlardan 2018 yılında sadece 1 kişinin öğretmen olarak atanmasının, Milli Eğitim sistemindeki çarpıklığı gözler önüne serdiğini söyledi. 

Türkiye’de 117 bin öğretmen açığı varken, halen 400 binden fazla öğretmen adayının atama beklediğini hatırlatan Ömer Fethi  Gürer, “Her yıl binden fazla öğrencinin mezun olduğu sanat tarihi bölümünden, bu yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları için ilk 20 bin kişilik kontenjanda hiç yer ayrılmadığı, sonradan yapılan 5 bin kişilik kontenjandan ise sadece 1 kişiye yer ayrıldığı düşünüldüğünde, Milli Eğitim sisteminin geldiği nokta endişe verici boyutlara ulamıştır” dedi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
2018 yılında kişi öğretmen olarak atandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kontenjanları azaltın 2 saat önce

Üniversiteler her sene büsürü işsiz doğuruyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Noname 2 saat önce

Kpss tercihleri henğz başlamadı!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 22 dakika önce

Antropoloji ve arkeoloji mezunlarının seslerini ne zaman duyuracaksiniz?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KHK Mağdurlarının Sorunları Meclis'te!
KHK Mağdurlarının Sorunları Meclis'te!
Uzman Çavuşların ve Uzman Jandarmaların Sorunları Mecliste!
Uzman Çavuşların ve Uzman Jandarmaların Sorunları Mecliste!
“Suçsuzluğu kanıtlananlar işlerine iade edilmeli”
“Suçsuzluğu kanıtlananlar işlerine iade edilmeli”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim