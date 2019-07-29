CHP İstanbul 26. dönem milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ailelerin mağduriyetini Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da seslenerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Yarkadaş şu bilgileri paylaştı:

1- İst. Sarıyer Bahçeköy'de 200 öğrenci okulsuz kaldı. Mesele şu: #BİLNET adıyla faaliyet gösteren okulun isim hakkını kullanan Kazanım Eğitim Kurumları, bir süre önce BİLNET'le bağını kopardı. Ardından da Gökyıldız Eğitim Kurumları olarak yollarına devam edeceklerini açıkladı.

2- Gökyıldız adlı şirket okulun #BİLNET olan isminin de #Bahçeköy olarak değiştirildiğini ilan etti. Ailelere de bilgi verildi. Ancak iki gün önce, okulun yoluna devam edemeyeceği duyuruldu. Aileler ve öğrenciler muhatap ve çözüm arıyor. @ziyaselcuk'un konuya müdahil olması şart

3- Şu an 200 öğrencinin gidebileceği bir okul yok! Zira; çevre okullarda kayıtlar ve yerleştirmeler neredeyse tamamlandı. Üstelik kayıt ücretleri de astronomik rakamlara ulaştı. Aileler, seslerinin duyulmasını ve çözüm bulunmasını istiyor. @ziyaselcuk ve yardımcılarının dikkatine

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