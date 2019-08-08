2 Milyon Memur Emeklisini İlgilendiren Kanun Teklifi Mecliste!

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı günümüzde, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiğini belirten Çetin Osman Budak, kanun teklifinin gerekçesinde, şunları söyledi:

“Enflasyona en duyarlı kesim olan ve enflasyondan en çok etkilenen emeklilerimiz, giderek artan zorunlu giderlerini bile karşılamakta zorlanmaktadır. Kanun teklifi ile memurların, emeklilik dönemlerinde hayat koşullarının bir nebze de olsa iyileştirilmesi amaçlanmıştır.”

Halen çalışan memurlara 2019 yılı ikinci yarısından itibaren aylık 295,47 lira Aile Yardımı Ödeneği verildiğinin altını çizen Budak, “Aile Yardımı Ödeneğinin, belirli koşulları taşıması şartıyla emekli memurlara da verilmesi, temel ihtiyaçların karşılanmasında destek niteliğinde olacaktır” diye konuştu.

ÜST ÜSTE GELEN ZAMLAR MAAŞLARI DONDURMADAN DAHA HIZLI ERİTTİ

Ekonomi yönetiminin, maaşlara enflasyon farkının belirleneceği Temmuz ayında enflasyonu bilinçli olarak düşük çıkardığına değinen Çetin Osman Budak, “Bir çok ürünün fiyatı, Haziran’ın 25’inden sonra artırıldı. Üstelik, elektrik, doğalgaz ve sigara zammı da aynı şekilde Temmuz sonu ve Ağustos’un başında yapıldı. Geleneksel olarak enflasyonun düşmesi gereken dönemlerde bile yüksek fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Üst üste gelen zamlar, dar ve sabit gelirlilerin maaşlarını, yaz sıcağında dondurmadan daha hızlı eritti” şeklinde konuştu.

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