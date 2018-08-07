2 günde bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu?

Bedelli askerlik kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bedelli askerlikten faydalanmak için iki gün içinde 200 bine yakın kişinin başvuru yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Hulusi Akar, “Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır” açıklamalarında bulundu.

Bedelli askerlikten olabildiğince fazla kişinin yararlanabilmesi için başvuru süüresi boyunca Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin net olarak farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirterek bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvurunun yapıldığı belirtildi.

Askerlikle ilişiği bulunan kişi sayısı yaklaşık olarak 7 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

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