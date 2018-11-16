2 Belediye Başkanı Görevden Alındı!

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma ve incelemeler çerçevesinde Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

DURMUŞ KÜÇÜK KİMDİR?

1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı. Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

AHMET ÇAMYAR KİMDİR?

1972 Yılında Ünye İlçesi Pelitliyatak Beldesinde yedi kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Pelitliyatak Fındıklı İlkokulundan sonra Ordu İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında mezun olarak aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. Siyasetle İlim Yayma Cemiyetinde ve Refah Partisinin gençlik kollarında ilk defa yolu 1993 yılında kesişti. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Bölgesinde aktif olarak çalıştı.