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2 Belediye Başkanı Görevden Alındı!

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma ve incelemeler çerçevesinde Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

2 Belediye Başkanı Görevden Alındı!

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma ve incelemeler çerçevesinde Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 13:31
2 Belediye Başkanı Görevden Alındı!

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma ve incelemeler çerçevesinde Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

DURMUŞ KÜÇÜK KİMDİR?

elbistan

1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı. Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

AHMET ÇAMYAR KİMDİR?

camyar

1972 Yılında Ünye İlçesi Pelitliyatak Beldesinde yedi kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Pelitliyatak Fındıklı İlkokulundan sonra Ordu İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında mezun olarak aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. Siyasetle İlim Yayma Cemiyetinde ve Refah Partisinin gençlik kollarında ilk defa yolu 1993 yılında kesişti. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Bölgesinde aktif olarak çalıştı.

Son Güncelleme: 16.11.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı görevden alındı
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Ali 1 saat önce

kesin yolsuzlyktur aq

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Ebru 1 saat önce

Bu belediyelere bir hakim savcı gibi birileri atansada torpil olmasa bir evragimi 10 kişi tutuyor bir odaya giriyom 10 kişi telefonla oynuyor 2 tane bilgisayar var hakkım zehir olsun Tırkiyede yasanilmaz

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Reis 41 dakika önce

Arnavutköy belediyesi başkanı da görevden alınmalı onca yolsuzluk yaptı.

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