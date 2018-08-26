Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlattığı araştırma haberi yayımlandı. Yayımlanan araştırma haberinde Türkiye'deki 1979 dönemindeki iç çatışmalar, saldırılar ve suikastlere vurgu yapılıyor. Bunlara örnek olarak 1 Mayıs 1977 saldırısı, Kahramanmaraş katliamı ve gazeteci Abdi İpekçi cinayeti gibi ülkemizin dönüm noktalarına yer veriliyor.

banner396

1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlattığı araştırma haberi yayımlandı. Yayımlanan araştırma haberinde Türkiye'deki 1979 dönemindeki iç çatışmalar, saldırılar ve suikastlere vurgu yapılıyor. Bunlara örnek olarak 1 Mayıs 1977 saldırısı, Kahramanmaraş katliamı ve gazeteci Abdi İpekçi cinayeti gibi ülkemizin dönüm noktalarına yer veriliyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:15
1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlattığı araştırma haberi yayımlandı. Yayımlanan araştırma haberinde Türkiye'deki 1979 dönemindeki iç çatışmalar, saldırılar ve suikastlere vurgu yapılıyor. Bunlara örnek olarak 1 Mayıs 1977 saldırısı, Kahramanmaraş katliamı ve gazeteci Abdi İpekçi cinayeti gibi ülkemizin dönüm noktalarına yer veriliyor.

Haberde yer alan görüntülerde Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Süleyman Demirel'in ingilizce röportaj verdiği görülüyor. Özellik Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Lideri Alparslan Türkeş'in ülkücüler ve bozkurtlar ordusu olarak nitelendirilen gruplara ilişkin sorulan sorulara verdiği cevaplar dikkat çekiyor.

İşte o haber;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.08.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
1979 yılında türkiye ecevit demirel türkeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi
Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi
MHP'nin Af Teklifinde Detaylar Belli Oldu! Kimler Aftan yararlanacak?..
MHP'nin Af Teklifinde Detaylar Belli Oldu! Kimler Aftan yararlanacak?..
Ümit Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz ‘Zafer Haftası’ videosuna tepki
Ümit Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz ‘Zafer Haftası’ videosuna tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim