1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlattığı araştırma haberi yayımlandı. Yayımlanan araştırma haberinde Türkiye'deki 1979 dönemindeki iç çatışmalar, saldırılar ve suikastlere vurgu yapılıyor. Bunlara örnek olarak 1 Mayıs 1977 saldırısı, Kahramanmaraş katliamı ve gazeteci Abdi İpekçi cinayeti gibi ülkemizin dönüm noktalarına yer veriliyor.

Haberde yer alan görüntülerde Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Süleyman Demirel'in ingilizce röportaj verdiği görülüyor. Özellik Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Lideri Alparslan Türkeş'in ülkücüler ve bozkurtlar ordusu olarak nitelendirilen gruplara ilişkin sorulan sorulara verdiği cevaplar dikkat çekiyor.

İşte o haber;

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