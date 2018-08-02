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19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 19 kurul yeni yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile diğer makamlara devredildi.

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19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 19 kurul yeni yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile diğer makamlara devredildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:23
19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 19 kurul yeni yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile diğer makamlara devredildi. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 21 Başbakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile daha önce KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteler yine daha önce kendi mevzuat ve tüzüklerinde yer alan yetki - donanım ile hangi makamlara devredileceği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılan genelgelerin arasında Başbakanlık tarafından 2016 tarihinde yayımlanmış 17 numaralı olağanüstü hal (OHAL) genelgesi de yer aldı. Genelgeyle, Kanun Hükmün Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelerin mevzuatta yer alan görev ve yetkilerin verildiği kurum ve makamlar şöyle:

  • Yüksel Planlama Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bakan'a devredildi.
  • Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı'na devredildi.
  • Özelleştirme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı'na devredildi.
  • Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na devredildi.
  • Bölgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na devredildi.
  • Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.
  • Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na devredilldi.
  • Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na devredildi.
  • Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi.
  • Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na devredildi.
  • Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı'na devredildi.
  • Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.
  • Biyogüvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.
  • Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'na devredildi.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'na devredildi.
  • Ahıska Türklerinin Kabulü Üst Komisyonu: İçişleri Bakanlığı'na devredildi.
  • Araştırma Altyapıları Kurulu: Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri, Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Araştırma Altyapıları Komisyonu'na devredildi.
  • Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na devredildi.
  • Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı'na devredildi.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
KurulDevredilen Kurullar
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