19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 19 kurul yeni yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile diğer makamlara devredildi. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 21 Başbakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile daha önce KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteler yine daha önce kendi mevzuat ve tüzüklerinde yer alan yetki - donanım ile hangi makamlara devredileceği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılan genelgelerin arasında Başbakanlık tarafından 2016 tarihinde yayımlanmış 17 numaralı olağanüstü hal (OHAL) genelgesi de yer aldı. Genelgeyle, Kanun Hükmün Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelerin mevzuatta yer alan görev ve yetkilerin verildiği kurum ve makamlar şöyle: