15 Vekil CHP'ye Geri Döndü: İYİ Parti ve CHP'den Önemli Açıklama

İYİ Partiye geçen 15 Milletvekili partisine döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir kararı uygulamak üzere hep birlikte bir adım attılar. Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri onları itibarsızlaştırabileceklerini düşündüler. Ama bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geriye tepki. İlk andan itibaren 15 arkadaşımızın yapmış olduğu büyük fedakârlık, kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı.

Bir partinin çeşitli oyunlarla seçim dışına bırakılmasına tepki gösteren vicdan sahibi adalet duygusuna sahip olan 80 milyon vatandaşımız tarafından takdirle karşılandı. Onlar gittikleri şehirler de alkışlandı. Yedikleri yemeğin parasını almamaya ısrar eden esnaflarla karşılaştılar. Zaman zaman onlar gözyaşlarını tutamadı. Bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Onların gitme kararını, CHP’nin bu kararına 15 arkadaşımızın fedakarca tamam demesinin ardından devam eden süreçte, o gün Türkiye’de şöyle bir iklim hakimdi: "Yine her şey birilerinin tasarladığı gibi mi olacak?"

Bugün Türkiye’de tamam yeter artık, artık her şey planladığınız gibi olmayacak, halkın iktidarını kurmak için saraya karşı tüm milletin ittifakını kurmak için, barıştan yana özgürlükten yana Türkiye’nin yeni geleceğinden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Aytın Çıray ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo, Türk siyaseti demokrasisi adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmeseydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu demokrasi mücadelesinde bu hadisenin gelişmesinin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu’na, 15 milletvekiline Türk milleti ve demokrasisi adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

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