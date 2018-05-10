Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

15 Vekil CHP'ye Geri Döndü: İYİ Parti ve CHP'den Önemli Açıklama

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li Milletvekili, partisine geri döndü. Konu ile ilgili CHP'den ve İYİ Parti'den açıklamalar peş peşe geldi.

banner396

15 Vekil CHP'ye Geri Döndü: İYİ Parti ve CHP'den Önemli Açıklama

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li Milletvekili, partisine geri döndü. Konu ile ilgili CHP'den ve İYİ Parti'den açıklamalar peş peşe geldi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:45
15 Vekil CHP'ye Geri Döndü: İYİ Parti ve CHP'den Önemli Açıklama

İYİ Partiye geçen 15 Milletvekili partisine döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir kararı uygulamak üzere hep birlikte bir adım attılar. Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri onları itibarsızlaştırabileceklerini düşündüler. Ama bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geriye tepki. İlk andan itibaren 15 arkadaşımızın yapmış olduğu büyük fedakârlık, kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı.

Bir partinin çeşitli oyunlarla seçim dışına bırakılmasına tepki gösteren vicdan sahibi adalet duygusuna sahip olan 80 milyon vatandaşımız tarafından takdirle karşılandı. Onlar gittikleri şehirler de alkışlandı. Yedikleri yemeğin parasını almamaya ısrar eden esnaflarla karşılaştılar. Zaman zaman onlar gözyaşlarını tutamadı. Bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Onların gitme kararını, CHP’nin bu kararına 15 arkadaşımızın fedakarca tamam demesinin ardından devam eden süreçte, o gün Türkiye’de şöyle bir iklim hakimdi: "Yine her şey birilerinin tasarladığı gibi mi olacak?"

Bugün Türkiye’de tamam yeter artık, artık her şey planladığınız gibi olmayacak, halkın iktidarını kurmak için saraya karşı tüm milletin ittifakını kurmak için, barıştan yana özgürlükten yana Türkiye’nin yeni geleceğinden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Aytın Çıray ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo, Türk siyaseti demokrasisi adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmeseydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu demokrasi mücadelesinde bu hadisenin gelişmesinin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu’na, 15 milletvekiline Türk milleti ve demokrasisi adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
15 MilletvekiliChpIyi PartiSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Erdoğan-İnce Görüşmesinin Ayrıntıları
İşte Erdoğan-İnce Görüşmesinin Ayrıntıları
Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı
Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı
Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı
Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim