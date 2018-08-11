Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi

15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce savcılığa giderek, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki adamlarını ve TSK içindeki yapmak istediklerini anlatan Abdullah kod isimli albay YAŞ toplantısında emekliye ayrıldı.

banner396

15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi

15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce savcılığa giderek, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki adamlarını ve TSK içindeki yapmak istediklerini anlatan Abdullah kod isimli albay YAŞ toplantısında emekliye ayrıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:53
15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi

15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce savcılığa giderek, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki adamlarını ve TSK içindeki yapmak istediklerini anlatan Abdullah kod isimli albay YAŞ toplantısında emekliye ayrıldı.

Uzun yıllar cemaat yapılanmasının içerisinde bulunan, eşi ile cemaat yapılanması sayesinde evlenen, ve Pelsinvay'da Gülen'i sık sık ziyarete giden Albay, daha sonra örgütün iç yüzünü görünce örgütten ayrılmak istedi. Ayrılmak isteyince üzrine birçok suç isnad edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Temmuz'dan aylar önce giderek örgütün gerçek iç yüzünü anlatan Abdullah Kod adlı Albay'ın anlattıkları sayesinde örgüte büyük darbeler vuruldu ve 15 Temmuz'dan sonra birçok gizli bölgeler ele geçirildi.

YAŞ toplantısında Abdullah kod adlı albayın emekliye ayrılması şaşkınlık yarattı.

Yeni Åafak

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 19:22
Anahtar Kelimeler:
temmuz dan aylar fetö çözen albayın üzeri çizildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..
Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..
Erdoğan ABD'ye Resti Çekti : Yeni Dost ve Müttefikler Aramaya Başlayacağız!..
Erdoğan ABD'ye Resti Çekti : Yeni Dost ve Müttefikler Aramaya Başlayacağız!..
Bahçeli'den döviz talimatı
Bahçeli'den döviz talimatı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim