15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi

15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce savcılığa giderek, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki adamlarını ve TSK içindeki yapmak istediklerini anlatan Abdullah kod isimli albay YAŞ toplantısında emekliye ayrıldı.

Uzun yıllar cemaat yapılanmasının içerisinde bulunan, eşi ile cemaat yapılanması sayesinde evlenen, ve Pelsinvay'da Gülen'i sık sık ziyarete giden Albay, daha sonra örgütün iç yüzünü görünce örgütten ayrılmak istedi. Ayrılmak isteyince üzrine birçok suç isnad edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Temmuz'dan aylar önce giderek örgütün gerçek iç yüzünü anlatan Abdullah Kod adlı Albay'ın anlattıkları sayesinde örgüte büyük darbeler vuruldu ve 15 Temmuz'dan sonra birçok gizli bölgeler ele geçirildi.

YAŞ toplantısında Abdullah kod adlı albayın emekliye ayrılması şaşkınlık yarattı.