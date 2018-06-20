15 Temmuz Şehidinin Eşinden Flaş AK Parti Açıklaması

Darbe girişimi gecesinde eşi Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde, helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, 24 Haziran kararını açıkladı. Dağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti aday adaylığından çekilmişti.
NEDEN ÇEKİLDİ
Rukiye Dağ'ın aday adaylıktan çekilmesine sebep olan konu ise açıklandı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'de aday adayları ile mülakat gerçekleştiren, Komisyon Başkanı Mustafa Ataç'ın, 15 Temmuz şehidinin eşi Rukiye Dağ'a, "Dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız" demesi oldu. Rukiye Dağ'ın açıklamasına göre AK Parti'de adayları değerlendiren Mülakat Komisyonu Başkanı Mustafa Ataç, Dağ'ı kahreden bu sözün ardından forma bakmadığını söylemişti.
Rukiye Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaparak AK Parti'ye oy vermeyeceğini de duyurdu. Yayımladığı mesajında Rukiye Dağ şu ifadeleri kullandı:
"Son 6 gün... 15 Temmuz'a kadın halimle ilk günden beri erkek gibi direnen 1i olarak kutuplaşmaya engel olmak,birlik ve beraberlik için oyumu AK Partiye vermeyeceğim.." diyen Dağ şöyle devam etti: "Artık değiştirme zamanı, kendini 16 yıl garantiye alanlardan bu Anadolu halkına hizmet/mizmet olmaz.. beni sevenlere..."
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Ahh canım şimdi mi anladınız valla yazık neyse ki geç te olsa dönmşsün hırsızlar kafilesinden
Helal olsun çıkar gözetmeden yapılan davranış.
Bence sizi satın almışlar adam dikkatli bakmadıysa görememiş olabilir bunun neresiacaip adam makina değil robot değil insan lütfen vicdanınızla hareket edin ve Allah'ın davasına hizmet eden bu insanlar hakkında yaptığınız bu açıklama çok yanlis
Sana tek bir duam var. İnsAllah böyle bir durum hiç başına gelmez de onun ne hissettiğini öğrenmezsin. Empatiyi google'da arat bak ne çıkıyor.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Biraz gec görmüşsünüz akp'nin gerçek yüzünü. Malesef çoğusu başlarına gelene kadar akp'ye oy veriyor. Akp'nin diğer insanlara çektirdiklerini umursamıyor
AKP li değilim ama bu davranışı da doğru bulmadım. Şimdi mi aklınıza geldi seçime günler kala bu açıklama niye? Başka bir parti ile anlaşmış olmayasınız!
Herkes ağzını toplasin doğru düzgün komussun. Biz kimim çalıp kimin dağıttığını çok iyi biliyoruz. Tutturmussunuz çalıyor nerde caliyolan niye kinitiniz yok. Çalan adam nasıl bu kadar vatandaşına dagitiyo. Anaba bakmazsan maaş alırsın sakat olursun maas alirsin. Hastalanır son adam gibi hastanelerde bakarlar. Hastaneye gidemezsin ayağına gelirler. Tek kalırsın dul maaşı alırsın çocuk digurusun izinler ve primler. Yani kör olsa görür bunları. Bna gelip hdp ile iş tutanları savunuyorsunuz. Fetonun parasıyla donen partiyi savunuyorsunuz Çok ariycaksiniz bu adamı giderse eğer. Bu zmna kadar Türk milleti tarihinde ne zmn görmüş bu kadar yatırımı demokrasiyi. Suriyelilere takmış millet kafayı ulan Müslüman degilmi bunlar peki sen müslüman degilmisn yarın Allah sana sormayacak mi Müslüman kardeşine yardım neden etmedin diye. Ya sizin muslumanliginiz da sorun var yada bn çok başka bisiy yasiyorum. Düşünün biraz reisiminde dedigi gibi sandığın affı olmaz. Kimsenin kalbini kırmak da değil bnm amacım ama bu vatanı da canım pahasına olsa da korurum. Geride kalanlara güzel bir devlet bırakmak isterim.