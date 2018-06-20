15 Temmuz Şehidinin Eşinden Flaş AK Parti Açıklaması

Darbe girişimi gecesinde eşi Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde, helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, 24 Haziran kararını açıkladı. Dağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti aday adaylığından çekilmişti.

NEDEN ÇEKİLDİ

Rukiye Dağ'ın aday adaylıktan çekilmesine sebep olan konu ise açıklandı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'de aday adayları ile mülakat gerçekleştiren, Komisyon Başkanı Mustafa Ataç'ın, 15 Temmuz şehidinin eşi Rukiye Dağ'a, "Dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız" demesi oldu. Rukiye Dağ'ın açıklamasına göre AK Parti'de adayları değerlendiren Mülakat Komisyonu Başkanı Mustafa Ataç, Dağ'ı kahreden bu sözün ardından forma bakmadığını söylemişti.

Rukiye Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaparak AK Parti'ye oy vermeyeceğini de duyurdu. Yayımladığı mesajında Rukiye Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Son 6 gün... 15 Temmuz'a kadın halimle ilk günden beri erkek gibi direnen 1i olarak kutuplaşmaya engel olmak,birlik ve beraberlik için oyumu AK Partiye vermeyeceğim.." diyen Dağ şöyle devam etti: "Artık değiştirme zamanı, kendini 16 yıl garantiye alanlardan bu Anadolu halkına hizmet/mizmet olmaz.. beni sevenlere..."

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