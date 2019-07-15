15 Temmuz bağışları nerede ?

15 Temmuz’un üzerinden geçen 3 yıla rağmen, darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit ve gazi olanlar için başlatılan kampanyada toplanan paralar hâlâ sahiplerine ulaşmadı. CHP’li Özel, konuyu takip ettiklerini vurguladı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası şehit ve gazi yakınları için başlatılan bağış kampanyası kapsamında toplanan paralar, aradan 3 yıl geçmesine karşın hâlâ ailelere dağıtılmadı. 15 Temmuz Derneği’nden konuştuğumuz bir yetkili, “Aile Bakanlığı’ndan biri ile konuştum. Bir vakıf kurulacakmış bu yardımlarla ilgili, bu yardımlar şehit ve gazi ailelerine dağıtılacakmış” dedi. Konunun takipçisi olan ve geçen yıl önerge veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir KHK ile söz konusu vakfın kuruluşunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz vakıf tüzel kişilik kazanmamıştır. Yaratılan rantı kullanmak amacıyla TÜRGEV, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi vakıfları çok kısa süre içinde kurmasıyla bilinen bir siyasi geleneğin, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına KHK’yle kurulması gereken bir vakfı bir türlü oluşturamamış olması düşündürücüdür” dedi.

Özel: Takipçisiyiz

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümüne girerken şehit ve gazi yakınları için toplanan paranın neden dağıtılmadığı akıllara geldi. Konu ile ilgili konuştuğumuz 15 Temmuz Derneği, vakıf kurulduktan sonra toplanan paranın dağıtılacağına dair Aile Bakanlığı’ndan bilgi aldıklarını aktardı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bir OHAL KHK’si ile Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulmasına karar verildiğine değinerek “15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘Dayanışma Kampanyası’nda toplanan paraların bu vakfa aktarılarak, şehit yakınları ve gaziler yararına kullanılacağı belirtilmiştir. Toplanan para miktarına ilişkin olarak bildiğimiz tek resmi veri, Ocak 2017’de dönemin Aile Bakanı tarafından kampanya kapsamında 309 milyon TL’nin biriktiği yönündedir. Aile Bakanı’nın bu açıklamasının ardından kampanya devam etmiş, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için para toplanmaya devam edilmiştir. Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl, bir KHK ile söz konusu vakfın kuruluşunun üzerinden ise neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz vakıf tüzel kişilik kazanmamış, toplanan paralar da şehit yakınları ve gazilerin kullanımına açılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Aralık 2018’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak şöyle devam etti: “Oktay, toplanan paraların Ziraat Bankası ve Halkbank’taki kurumsal hesapta bulunduğunu, bu miktarların gerekirse tamamının kontrol edilebileceğini ifade etmiş olmasına karşın, aradan geçen 8 ay içinde kamuoyuna yönelik yeni bir bilgilendirmede bulunmamıştır. Şehitlerimizi kutsal gören bir siyasi parti olarak şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize verilen ve tutulmayan sözlerin bir an önce tutulması gerektiğini bir kere daha söylüyoruz. Bizler, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına toplanan bu paraların takipçisi olmayı, şu ana kadar kurulması gereken vakfın bir an önce kurulması sürecini yakından izlediğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan paraların kullanımı başta olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlar, iktidarın hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmamakta, şüphe ve tereddütlerimizi artırmaktadır.”

Cumhuriyet