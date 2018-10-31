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15 Bin Kadrolu Personelden 5 Bine Düştü!

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale'de faaliyetlerine devam Makine ve Kimya Enstitüsü (MKE)'nin 1990'lı yıllarda 15 bin kadrolu işçinin çalıştığını ancak şuan 5 bin civarında memur ve işçinin çalıştığını ifade ederek düşen personel sayısına dikkat çekti.

15 Bin Kadrolu Personelden 5 Bine Düştü!

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale'de faaliyetlerine devam Makine ve Kimya Enstitüsü (MKE)'nin 1990'lı yıllarda 15 bin kadrolu işçinin çalıştığını ancak şuan 5 bin civarında memur ve işçinin çalıştığını ifade ederek düşen personel sayısına dikkat çekti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:28
15 Bin Kadrolu Personelden 5 Bine Düştü!

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale'de faaliyetlerine devam Makine ve Kimya Enstitüsü (MKE)'nin 1990'lı yıllarda 15 bin kadrolu işçinin çalıştığını ancak şuan 5 bin civarında memur ve işçinin çalıştığını ifade ederek düşen personel sayısına dikkat çekti.

MKE'nin, milli savunma sanayinin göz bebeği olduğunu dile getiren Önal, bu kapsamda barut fabrikasından, mühimmat fabrikasına, silah ile top ve çelik fabrikasına kadar birçok milli sermayeyle oluşturulan milli savunmamızın temel unsurlarının Kırıkkale'de yer aldığını ifade etti. 



Önal, şöyle devam etti: 

"MKE fabrikası ile var olan şehrimiz, yine 1990'lı yılların sonundan itibaren MKE'nin eski kimliğini kaybetmesiyle beraber maalesef hızla göç veren bir kent haline gelmiştir. Kırıkkale'de her üç kişiden biri mutlaka MKE'den ekmek yemiştir. 1990'lı yıllara kadar bile 15 bin kadrolu işçinin çalıştığı MKE'de şu anda çalışan kadrolu işçi sayısı üç binin altındadır. Toplam işçi ve memur sayısı beş bin civarındadır." 

KİT'ler içerisinde en düşük maaşı veren üçüncü kurumun MKE olduğunu ve nisan ayında çıkarılan KHK ile KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin büyük bir kısmına kadro verildiğini anlatan Önal, "KİT'lerin diğer fabrikalarında, taşeron işçileri kadroya geçirildi ancak MKE'de çalışan taşeron işçilerden dilekçe alınmadığı gibi evrakları için çağıran dahi olmadı. MKE'de çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz, 'acaba hükümet bize kadro vermekten vaz mı geçti?' diye kara kara düşünüyorlar." dedi. 

Kaynaklar; Meclis Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 21:43
Anahtar Kelimeler:
bin kadrolu personelden bine düştü
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