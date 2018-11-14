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11 Uygur Türk'ü Meclis Gündeminde!

Yaklaşık bir aydır Atatürk Havalimanı'nda sınır dışı edilmek üzere bekletilen 11 Uygur Türk'üni İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meclis gündemine getirdi. " 4 milyon Suriyeliyi misafir ediyorsunuz da 11 Uygur Türk'üne neden çok görüyorsunuz bu vatanı" diyerek tepkisini dile getirdi.

11 Uygur Türk'ü Meclis Gündeminde!

Yaklaşık bir aydır Atatürk Havalimanı'nda sınır dışı edilmek üzere bekletilen 11 Uygur Türk'üni İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meclis gündemine getirdi. " 4 milyon Suriyeliyi misafir ediyorsunuz da 11 Uygur Türk'üne neden çok görüyorsunuz bu vatanı" diyerek tepkisini dile getirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
11 Uygur Türk'ü Meclis Gündeminde!

Yaklaşık bir aydır Atatürk Havalimanı'nda sınır dışı edilmek üzere bekletilen 11 Uygur Türk'üni İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meclis gündemine getirdi. " 4 milyon Suriyeliyi misafir ediyorsunuz da 11 Uygur Türk'üne neden çok görüyorsunuz bu vatanı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ahıska Türkleri'nin soykırıma uğradığını anımsatan Türkkan, bu soydaşların Türk vatandaşlığına geçirilmesini istedi. Türkkan, hükümeti eleştirerek, "11 Uygur Türkü, bir aydır havalimanında insanca yaşamaktan uzak yaşam sürdürmektedir. Arkadaş, Türk kelimesinden, Türklerden bu kadar nefret etmeyin. 4 milyon Suriyeliyi misafir ediyorsunuz da 11 tane Uygur Türkü'ne niye çok görüyorsunuz bu vatanı." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de soykırıma uğrayan Ahıska Türklerini rahmetle andı ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin bir an önce vatanlarına dönmesinin temin edilmesini istedi. 

ÇİN'DEKİ ZULÜMDEN KAÇAN 11 UYGUR TÜRK'Ü GÖZALTINDA TUTULUYOR?

Çin'de zulümden kaçıp ülkemize sığınan 11 Türk'ü Türkiye sınırları içerisinde gözaltına alındı. Atatürk havalimanında 1 aydır gözaltında tutulan 11 Uygur Türk'ü için hiçbir somut adım atılmıyor. Yetkililer tarafından Çin'e iade edileceği veya sınır dışı edileceği yönünde çıkan iddialara cevap verilmiyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarı Çin zulmünden kaçan soydaşlarımıza neden ev sahipliği yapmadığı sorusu zihinlerde ve vicdanlar cevap bulamıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 22:04
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