"11 milyon ev kadını emeklilik için bu düzenlemeyi bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil herhangi bir sigortalılık statüsüne alınmayan 11 milyon 8 bin ev kadının emekli olabilmesi için Meclis'e yasa teklifi sundu.



TEKLİF MECLİS'TE



Hazırladığı yasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Toplumsal düzenimiz açısından en ağır görev ve sorumlulukları yerine getiren kadının güçlendirilmesi, dezavantajlı durumdan çıkarılması, emek ve eşitlik gibi en temel insani normlar gözetilerek bir hakkın teslim edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ev kadını olan vatandaşlarımızın emekli aylığı alabilmesi için herhangi bir şekilde belli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmaları, bu sigortalılık süreleri kesilmiş olsa dahi veya sosyal güvenlik sisteminde hiç kaydı olmamasına bakılmaksızın yaşlılık aylığı alabilmeleri için böyle bir teklif sunduk" dedi.



"KADINLAR İÇİN EŞİTLİK SAĞLANSIN"



Ev kadınları için hazırladığı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin gerekçelerini paylaşan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ülkemizde TÜİK verilerine göre 2019 Mart ayı itibariyle 11 milyon 8 bin ev kadını bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil olmak üzere ev kadınlarının bir sigortalılık statüsüne alan hiçbir kanun ve düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşın yurtdışında bulunan ve ülkemizde emeklilik statüsünden yararlanmak isteyen kadınlar için özel bir kanun ile bu hak onlara tanınmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza tanınan bu hak ve ayrıcalık, her ne sebepten ise yurt içinde yaşayan ve ev kadını olan aynı durumdaki vatandaşlarımıza tanınmamaktadır. Bu anayasamızın en temel eşitlik ve sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır. Devlet insanları arasında yurtdışı yaşayanı ve yurtiçi yaşayanı olarak farklı farklı, üstelik hiç de adil ve eşit olmayan tasarruflarda bulunamaz. Bu nedenlerle hazırladığımız yasa teklifine destek verilmesini istiyoruz."



TEKLİFİN AYRINTILARI



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un TBMM'ye sunduğu yasa teklifinde şu maddeler yer aldı:

"MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 20- Bu Kanun kapsamında sigortalı olmayan kadınlardan evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan veya 50 yaşını doldurup hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, 28 nci maddede belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartıyla 82 nci maddede belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları 41 inci madde uyarınca borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar. Hak sahiplerinden daha önce ödenmiş prim gün sayısı bulunanların bu süreleri, hesaplanacak süreden mahsup edilir. Bu madde uyarınca borçlanılan tutarlar, hak sahiplerinin talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylığının yarısını geçmemek kaydıyla taksitle ödenebilir. Bu durumda hesaplanan tutarın tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir defada Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Bu tutar hak sahibi için belirlenen yaşlılık aylığının yarısını geçmemek üzere taksitlendirilir. Taksitlendirilen bu tutar her yıl memur maaşlarına uygulanan zam oranı esas alınarak tahsil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen 3 ay içinde Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

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