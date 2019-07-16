11. Kalkınma Planı TBMM'de Kabul Edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri iki gündür devam eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi.

11. Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kapsamaktadır ve gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olması öngörülüyor.

Ayrıca kalkınma planına göre İşsizlik oranı yüzde 9.9 ve büyüme oranı ise yüzde 4.3 olarak planlanıyor.

Uluslararası düzeyde rekabet gücünün elde edilmesine yönelik daha fazla değer üreten ekonomi ile sosyal kalkınma öngörüldü.

Ayrıca Türkiye'de her alanda rekabet ve verimlilik artışının olması amaçlandı. Kalkınma planına göre teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanacak.

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