100 günlük planların karnesi: 854 projenin 749’u tamam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın verdiği bilgiye göre 16 bakanlığın projelerinin yer aldığı, 13 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan ‘Birinci 100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında 400 icraat belirlendi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre bu icraatların 367’sinin tamamlandığını belirten Oktay, 33 eylemin ise devam ettiğini ifade etti.

Oktay, ‘Birinci 100 Günlük İcraat Programı’nın fiziksel gerçekleşme oranının da yüzde 99.3 olduğunu açıkladı. Oktay, yine Beştepe’de 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında 454 icraat belirlendiğini hatırlattı. Oktay, “Bu icraatların 382’si tamamlanmış, 72 eylem devam etmekte olup fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 97.5’tir. İcraat programları ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak bakanlık ve başkanlıkların öncelendirdikleri icraat ve projeler hayata geçirilmiştir” dedi.

ACİL PROJELERE ÖNCELİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla icraat programları artık 1090 günlük yerine daha uzun dönemli olarak hayata geçirilecek. 16 bakanlığın yürüttüğü icraat planları dönemsel olarak raporlanacak. Tüm projelerin gerçekleşme oranını izleyecek olan Erdoğan, bakanlıklardan vatandaşın taleplerine uygun projelere yer verilmesini istemişti. Bakanlıkların hayata geçireceği projelerde CİMER’e gelen taleplerin yanı sıra illerden gelen öneriler de etkili olacak.

Erdoğan, tüm icraat, plan ve projelerin takibini Beştepe’de oluşturulan sistem üzerinden takip edecek. Erdoğan’ın sonbaharda başlatacağı Türkiyi turu kapsamında projelerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın görüşlerini alacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bu kapsamnda kurmaylarından seçim döneminde açıklanan vaatlerin yanı sıra, acil hayata geçirilmesi gereken projelere öncelik verilmesini istediği de öğrenildi.

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