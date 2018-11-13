100 Günlük İcraat Programı'nda Hangi Projeler Tamamlandı Hangileri Tamamlanamadı

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni hükümet sistemi kurulmuş ve bakanlar belirlenmişti. Kabinenin belirlenmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 100 Günlük İcraat programları hazırlandı. Her bakanlık kendi bünyesinde 100 günlük program hazırladı ve bu program Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. Programa göre açıklanan eylemler 100 gün içerisinde tamamlanacaktı ancak aralarında tamamlanan da tamamlanamayan da oldu. 10 Kasım -'da 100 günlük süre tamamlandı. Peki 100 Günlük İcraat Programı'nda hangi projeler hayata geçirildi, hangi projeler için süre yetmedi.

3 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıkanan vaatlerden tamamlanmayanlar şöyle;

Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesi,

Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin ihalesi,

Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ile babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasını sağlayacak yasal düzenleme,

Nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi,

Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların yasalaştırılması,

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılıp maaşlarının 1000 liraya tamamlanması,

Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının silinmesi,

Emlak Bankası'nın yeniden faaliyetlerine başlaması,

5 bin kamu konut satışının tamamlanması,

Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması,

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması,

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin açılması,

6 bin kilometre bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu yapılması,

100 Günlük İcraat Programı kapsamında tamamlanan projeler ise şöyle;

İlga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesinin tamamlanması

Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin ve Politika Kurullarının işler hale getirilmesi

Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi

Bakanlık ve Kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması

Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması

Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “Orta Vadeli Program (OVP)”ın tamamlanarak ilan edilmesi

Bakanlıklar ve Kurumların 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemelerin çıkartılması

E-­‐Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların yapısal dönüşümünü tamamlaması

Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması

Bakanlıklara ait diğer projeler için buraya tıklayınız

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