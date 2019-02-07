100 Bin Öğretmen Açığı Var!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 400 bin öğretmenin atama beklediği ülkemizde, 100 bin öğretmen açığının bir an önce doldurulması gerektiğini söyledi.

ÖĞRETMENLERE KADRO TALEBİ

Sözleşmeli, vekil, kısa zamanlı öğretmenlik, ücretli ve usta öğreticiler gibi farklı tanımlarla görev yapan tüm öğretmenlerin kadrolu öğretmenlik statüsüne geçirilmesi gerektiğini belirten Gürer, taşeron öğretmenlere ve özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarındaki öğretmenlere de kadro verilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ile kadro ve atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini gündeme getirdi.

100 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR

Gürer, resmi verilere göre resmi eğitim kurumlarında, 73 bin 261 eğitim kurum yöneticisi, 78 bin 263 kadrolu öğretmen, 59 bin sözleşmeli öğretmen olmak üzere 920 bin 524 öğretmenin görev yaptığını belirtti. MEB’de 100 bin öğretmen açığı varken binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çeken Gürer, kamu alımlarında yazılı sınavların yeterli görülmesi ve kayırmacılığa yol açan sözlü sınavlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge konusunda öğretmenlere söz verildiği halde halen bir düzenleme yapılmadığını hatırlatan Gürer, tüm memurlar için ek 3600 gösterge verilmesi konusunda kanun teklifi verdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanın 24 Haziran seçimleri öncesi öğretmen, din görevlileri, hemşireler ve polisler için ek 3600 ek gösterge sözünü hatırlatan Gürer, 100 günlük ikinci programda da öğretmene ek 3600 gösterge yer aldığını belirtti. Gürer: “24 Hazirandan bugüne 229 gün, 100 günlük program açıklanmasından bugüne 25 gün geçti. Ek 3600 gösterge ne oldu?” diye sordu.

"ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK,SOSYLOJİK VE PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

MEB’de görev yapan öğretmenlerin ekonomik, sosyolojik, ve psikolojik sorularının bulunduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadrolu, sözleşmeli, vekil, kısa zamanlı, ücretli ve usta öğreticiler adı altında değişik tanımlarla görev yapan öğretmenler için yeni bir düzenleme yapılıp tümünün kadrolu statüsüne geçirilmesini istedi. Gürer, “Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi, olmamalıdır. Öğretmen, öğretmendir. Hakları verilip kadrolu çalışma olanağı sağlanmalıdır. Öğretmenlere özlük hakları verilip çalışma koşulları iyileştirilerek yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik evlilik yapılması durumunda iki farklı ilde öğretmenlerin eş olmalarına karşın tayinlerinin yapılmaması doğal bur durum sayılamaz” dedi.

TAŞERON SİSTEMLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER

CHP Niğde Milletvekili Gürer, taşeron sistemle çalışan öğretmenler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına da değindi. Sayıları 2 bin 500’ü bulan Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 27 bin 500 özel eğitim öğretmenin görev yaptığını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, bu öğretmenlere MEB’in diğer öğretmenlere tanıdığı hakları vermesi gerektiğini anlattı. Bu durumdaki öğretmenlerin üzlük haklarının olmadığı gibi ihbar ve ikramiyelerden de mahrum çalıştırıldığını kaydeden Gürer, “Süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan öğretmenlere, öğretmen kimliği dahi verilmemektedir. Eğitim fakültesi mezunu olan ve MEB’in açtığı kurslardan sertifika alarak 400 saat ders veren özel eğitim okul öğretmenlerinin tipik bir taşeron uygulamasıdır” diye konuştu.

"SUÇTA MEMUR, MAAŞTA İŞÇİ"

Gürer, yetki sorumluluk ve ceza uygulamaları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna tabi olduklarını ifade ederek, “Suçta memur, kadro ve maaşta işçi sayılan bu öğretmenlere kadro verilmelidir” şeklinde konuştu.

"KREŞ ÖĞRETMENLERİ MEB KADROSUNA ALINMALI"

Sosyoloji mezunlar için MEB’in açtığı eğitim programları sonucunda sertifika almayan hak kazanan rehber öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlerin, çocuk gelişimi öğretmenlerinin, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin mutlaka MEB kadrolarında istihdam edilmesi gerektiğini anlatan Gürer, belediye ve farklı kurumlardaki kreş öğretmenlerinin de bu kapsamı alınmasını istedi.

1200 ÖĞRETMEN KONTEJANA TAKILDI

CHP Milletvekili Gürer, geçen yıl ücretli öğretmenler için 5 bin atama yapıldığını anımsatarak, aynı şartlara haiz 1200 öğretmenin ise kontenjana takıldığını belirtti. Gürer, bu 1200 öğretmene de kadro verilmesi gerektiğini kaydetti.

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI

1982-1983 eğitim öğretim döneminde 74 mezun veren sanat tarihi bölümünde 2017-2918 dönemindeki mezun sayısının 1363’e çıktığını belirten CHP Milletvekili Gürer, 1982’den 2018’e 16 bin 417 sanat tarihi bölümünün mezun olduğunu söyledi. Gürer, geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını ve sanat tarihi mezunlarına kontenjan ayrılmadığını hatırlatarak, 5 bin ek kontenjan karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmen ataması döneminde ise sadece bir sanat tarihi bölümü için kontenjan ayrıldığını söyledi.

"1 MİLYONU AŞKIN ÜNİVERSİTE MEZUNU VAR"

Gürer, bu durumun üniversite mezunu işsizliğin somut bir örneği olduğunu belirterek: “1 milyonu aşan üniversite mezunu var, bunların içinde 400 bine yakını öğretmen olma umudunu taşıyor. MEB’de bulunan 100 bin açık hemen doldurulmalıdır” dedi.

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