Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

10 Büyükşehir'in Anket Sonuçları! İşte Son Durum!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Şirketin yaptığı ankete göre 'Millet İttifakı' adayları seçim yarışında önde.

10 Büyükşehir'in Anket Sonuçları! İşte Son Durum!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Şirketin yaptığı ankete göre 'Millet İttifakı' adayları seçim yarışında önde.

10 Mart 2019 Pazar 08:50
10 Büyükşehir'in Anket Sonuçları! İşte Son Durum!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Şirketin yaptığı ankete göre 'Millet İttifakı' adayları seçim yarışında önde.

Araştırmanın hata payı 1,95 ile 2,5 arasında belirlenirken şirket 28 Mart'ta tüm illerle ilgili sonuçları paylaşacağını duyurdu.

Ankette "Katılımcıların çeşitli sebeplerle yanlış cevap verme ihtimaline karşı, katılımcılara 'Arkadaş çevreniz, akrabalarınız ve komşularınız içerisinde en çok hangi adaya destek veriliyor' sorusu yöneltilmiş ve cevaplarda ciddi oranda bir değişikliğe rastlanmamıştır" denildi. İşte Avrasya'ya göre 10 büyükşehirde anket sonuçları.

İSTANBUL

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,1

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım yüzde 48,5

Diğer adaylar yüzde 1,4 (HDP aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)

ANKARA

Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş yüzde 51,60

Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki yüzde 45,60

Diğer adaylar 2,80 (HDP seçime katılmadığı halde bu partiye oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır.)

İZMİR

Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer yüzde 68,7

Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekçi yüzde 30,1

Diğer adaylar yüzde 1,2

ANTALYA

Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 54,3

Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 44,4

Diğer adaylar yüzde 1,3

ADANA

Millet İttifakı Adayı Zeydan Karalar yüzde 51,5

Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü yüzde 47,0

Diğer adaylar 1,5

BURSA

Millet İttifakı Adayı Mustafa Bozbey yüzde 49,0

Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş yüzde 49,8

Diğer adaylar yüzde 1,2

AYDIN

Millet İttifakı Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,1

Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş yüzde 40,0

Diğer adaylar yüzde 2,9

DENİZLİ

Millet İttifakı Adayı Ümit Bahtiyar yüzde 49,7

Cumhur İttifakı Adayı Osman Zolan yüzde 48,0

Diğer adaylar yüzde 2,3

MERSİN

Millet İttifakı Adayı Vahap Seçer yüzde 48,0

Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna yüzde 40,3

Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz yüzde 10,1

Diğer adaylar yüzde 1,6

HATAY

Millet İttifakı Adayı Lütfü Savaş yüzde 56,1

Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Güler yüzde 42,0

Diğer adaylar 1,9

Son Güncelleme: 10.03.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
büyükşehir in anket sonuçları işte son durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet özata 8 saat önce

yalanınızı SEVSİNLER
bu anketçide Chp2. li çıkar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mucahit kilic 8 saat önce

Hatay denizli aydın yapiyon koş koca samsunu yapmiyonuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yunus köse 7 saat önce

Yürü git böyle anket mi olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yunus 7 saat önce

bu nasil araştırmaa hahayayyat gülüyümm bari tamam tamam hadi şimdi siz eğlenin 31 martı bekleyin :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxx 6 saat önce

Haydi YA ALLAH BISMILLAH ALLAHIN IZNIYLE TAYYIBE BIR DARBE VURALIM ALLAH ULKEMIZI TAYYIPCI FETOCU VS LERDEN KORUSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vahi 6 saat önce

Hiç inandırıcı değil Anketlerde çuvallamış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yavuz selim 6 saat önce

Bu yalana kendiniz bile inanmıyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adı lazım değil baş harfi ben 4 saat önce

Niyeyse hep millet ittifakı önde bütün illerde ... Anket şirketi tarafsız olamadı mi acaba?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Atanamayan Öğretmenler Açıklaması!
Atanamayan Öğretmenler Açıklaması!
Binali Yıldırım: “Bu havzayı İstanbul’un en büyük fuar merkezi haline getireceğiz”
Binali Yıldırım: “Bu havzayı İstanbul’un en büyük fuar merkezi haline getireceğiz”
Erdoğan'dan Diyarbakır ve Mardin'den Müjde!
Erdoğan'dan Diyarbakır ve Mardin'den Müjde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim