10 Büyükşehir'in Anket Sonuçları! İşte Son Durum!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Şirketin yaptığı ankete göre 'Millet İttifakı' adayları seçim yarışında önde.
Araştırmanın hata payı 1,95 ile 2,5 arasında belirlenirken şirket 28 Mart'ta tüm illerle ilgili sonuçları paylaşacağını duyurdu.
Ankette "Katılımcıların çeşitli sebeplerle yanlış cevap verme ihtimaline karşı, katılımcılara 'Arkadaş çevreniz, akrabalarınız ve komşularınız içerisinde en çok hangi adaya destek veriliyor' sorusu yöneltilmiş ve cevaplarda ciddi oranda bir değişikliğe rastlanmamıştır" denildi. İşte Avrasya'ya göre 10 büyükşehirde anket sonuçları.
İSTANBUL
Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,1
Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım yüzde 48,5
Diğer adaylar yüzde 1,4 (HDP aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
ANKARA
Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş yüzde 51,60
Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki yüzde 45,60
Diğer adaylar 2,80 (HDP seçime katılmadığı halde bu partiye oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır.)
İZMİR
Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer yüzde 68,7
Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekçi yüzde 30,1
Diğer adaylar yüzde 1,2
ANTALYA
Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 54,3
Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 44,4
Diğer adaylar yüzde 1,3
ADANA
Millet İttifakı Adayı Zeydan Karalar yüzde 51,5
Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü yüzde 47,0
Diğer adaylar 1,5
BURSA
Millet İttifakı Adayı Mustafa Bozbey yüzde 49,0
Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş yüzde 49,8
Diğer adaylar yüzde 1,2
AYDIN
Millet İttifakı Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,1
Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş yüzde 40,0
Diğer adaylar yüzde 2,9
DENİZLİ
Millet İttifakı Adayı Ümit Bahtiyar yüzde 49,7
Cumhur İttifakı Adayı Osman Zolan yüzde 48,0
Diğer adaylar yüzde 2,3
MERSİN
Millet İttifakı Adayı Vahap Seçer yüzde 48,0
Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna yüzde 40,3
Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz yüzde 10,1
Diğer adaylar yüzde 1,6
HATAY
Millet İttifakı Adayı Lütfü Savaş yüzde 56,1
Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Güler yüzde 42,0
Diğer adaylar 1,9
yalanınızı SEVSİNLER
bu anketçide Chp2. li çıkar
Hatay denizli aydın yapiyon koş koca samsunu yapmiyonuz
Yürü git böyle anket mi olur
bu nasil araştırmaa hahayayyat gülüyümm bari tamam tamam hadi şimdi siz eğlenin 31 martı bekleyin :)
Haydi YA ALLAH BISMILLAH ALLAHIN IZNIYLE TAYYIBE BIR DARBE VURALIM ALLAH ULKEMIZI TAYYIPCI FETOCU VS LERDEN KORUSUN
Hiç inandırıcı değil Anketlerde çuvallamış
Bu yalana kendiniz bile inanmıyorsunuz
Niyeyse hep millet ittifakı önde bütün illerde ... Anket şirketi tarafsız olamadı mi acaba?