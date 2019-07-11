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"10 bine yakın üniversite mezunu engelli iş bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşlarımızın yaşamış olduğu farklı sorunları TBMM gündemine taşıdı.

"10 bine yakın üniversite mezunu engelli iş bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşlarımızın yaşamış olduğu farklı sorunları TBMM gündemine taşıdı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:33
"10 bine yakın üniversite mezunu engelli iş bekliyor"

CHP'li Gürer, “Bakanlık ve kurumlarda boş engelli kadroları olmasına rağmen atamaları neden yapılmamaktadır? Kamuda çalışan engelli kotası da yüzde 3'ten en az yüzde 6'ya çıkarılmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde engellilerin ciddi sorunları olduğunu ve engellilere devletçe sağlanan desteğin AKP iktidarı tarafından aile gelirlerine endeksli değerlendirme sonucu kesintiye uğramasının mağduriyetler yarattığını belirtti.

“10 BİNE YAKIN ÜNİVERSİTE MEZUNU ENGELLİ İŞ BEKLİYOR”

2018 yılında işe girmek için sınava başvuran 100 bine yakın engelli bireyden işe girmeye hak edenlerin dahi atamasının yapılmadığına tepki gösteren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2019 yılı normal KPSS takvimi yayınlandığı hâlde EKPSS takvimi hâlen yayınlanmamıştır. 10 bine yakın engelli üniversite mezunu iş istihdamı sağlanmasını beklemektedir” dedi.

“BAKANLIK KURUMLARINDAKİ BOŞ ENGELLİ KADROLARINI DOLDURUN”

Engelli öğretmenlerin de Millî Eğitim Bakanlığından, kontenjanı artırıp atama sağlanmasını istediklerini hatırlatan Gürer, “Bakanlık ve kurumlarda boş engelli kadroları olmasına rağmen atamaları neden yapılmamaktadır? Kamuda çalışan engelli kotası da yüzde 3'ten en az yüzde 6'ya çıkarılmalıdır” çağrısında bulundu.

“ÖZEL REHABİLİTASTON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERE KADRO VERİN”

Son olarak Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde görev alan öğretmenlerin cezada 657 koşullarına tabi olduklarının kadroda ise öğretmen sayılmadıklarının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde görev alan Fedakâr eğitimcilerin de bir an önce ataması gerçekleştirilmelidir” dedi.

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bine yakın üniversite mezunu engelli bekliyor
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