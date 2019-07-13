"10 BİN ÜNİVERSİTE MEZUNU ENGELLİ İŞ BEKLİYOR"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde engellilerin ciddi sorunları olduğunu ve engellilere devletçe sağlanan desteğin AKP iktidarı tarafından aile gelirlerine endeksli değerlendirme sonucu kesintiye uğramasının mağduriyetler yarattığını belirtti.

“GÜRER’İN SORULARI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle, “Ülkemizde on milyona yakın engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Ülke genelinde kaç engelli bakım merkezi vardır, kaç kişi yararlanmaktadır? Bakım kurumlarının sayısı kaçtır? Avrupa standartlarında kaliteli hizmet verilebilmekte midir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumda olan korunmaya ve bakıma muhtaç engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakılıp korunmalarının sağlandığını ifade eden Bakan Selçuk, “Aile yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylerin ise resmi bakım kurumlarında yatılı ve gündüzlü olarak (bakım ve rehabilitasyon merkezi, aile danışma ve rehabilitasyon merkezi gibi), özel bakım merkezlerinde veya ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarında (umut evleri gibi) bakımları sağlanmaktadır” dedi.

Bakım ve desteğe muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması çalışmalarının koordine edilmekte olduğunu ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Var olanlar standardize edilmekte, uygulamalar izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Engellilere yönelik gündüzlü hizmetler ve evde bakıma destek hizmetleri yürütülmekte, yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Değişen koşullara göre hizmet binalarının genel özellikleri, bölümlerin niteliği ve niceliği, ulusal ve uluslararası standartları dikkate alınarak belirlenmektedir. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylere sürekli bakım Hizmetlerinin sunulduğu bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakımları sağlanmakta ve bu birimler aracılığı ile engelli bireylerin var olan yeteneklerinin geliştirilmesine ve sosyal hayata uyumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

“KLASİK YANITLAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan yanıtının klasik, özü içermeyen ve verilerden uzak bir yanıt olduğunu ifade ederek, engellilere yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu, engellilerin ekonomik sorunlar nedeni ile sağlıklı beslenme de dahi sorunlar yaşadığını ifade etti.

GÜRER ENGELLİLERİN SORUNLARINI TBMM’DE GÜNDEME TAŞIDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşlarımızın yaşamış olduğu farklı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Gürer, “Bakanlık ve kurumlarda boş engelli kadroları olmasına rağmen atamaları neden yapılmamaktadır? Kamuda çalışan engelli kotası da yüzde 3'ten en az yüzde 6'ya çıkarılmalıdır” dedi.

“10 BİNE YAKIN ÜNİVERSİTE MEZUNU ENGELLİ İŞ BEKLİYOR”

2018 yılında işe girmek için sınava başvuran 100 bine yakın engelli bireyden işe girmeye hak edenlerin dahi atamasının yapılmadığına tepki gösteren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2019 yılı normal KPSS takvimi yayınlandığı hâlde EKPSS takvimi hâlen yayınlanmamıştır. 10 bine yakın engelli üniversite mezunu iş istihdamı sağlanmasını beklemektedir” dedi.

“BAKANLIK KURUMLARINDAKİ BOŞ ENGELLİ KADROLARINI DOLDURUN”

Engelli öğretmenlerin de Millî Eğitim Bakanlığından, kontenjanı artırıp atama sağlanmasını istediklerini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Bakanlık ve kurumlarda boş engelli kadroları olmasına rağmen atamaları neden yapılmamaktadır? Kamuda çalışan engelli kotası da yüzde 3'ten en az yüzde 6'ya çıkarılmalıdır” çağrısında bulundu.

“ÖZEL REHABİLİTASTON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERE KADRO VERİN”

Son olarak Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde görev alan öğretmenlerin cezada 657 koşullarına tabi olduklarının kadroda ise öğretmen sayılmadıklarının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde görev alan Fedakâr eğitimcilerin de bir an önce ataması gerçekleştirilmelidir” dedi.