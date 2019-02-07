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10 Bin 551 Ziraat Mühendisi Atama Bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili. Tarım , Orman Ve Köy İşleri Komisyon Üyesi aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi olan İlhami Özcan Aygun Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'nda atama bekleyen ziraat mühendislerini gündeme getirdi.

10 Bin 551 Ziraat Mühendisi Atama Bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili. Tarım , Orman Ve Köy İşleri Komisyon Üyesi aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi olan İlhami Özcan Aygun Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'nda atama bekleyen ziraat mühendislerini gündeme getirdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 08:46
10 Bin 551 Ziraat Mühendisi Atama Bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili. Tarım , Orman Ve Köy İşleri Komisyon Üyesi aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi olan İlhami Özcan Aygun Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'nda atama bekleyen ziraat mühendislerini gündeme getirdi.

Devlette devamlılık esastır diyen Aygun bir önceki Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın 10 bin 551 atam sözünü hatırlattı. Ziraat Mühendisleri ve veterinerlerin atam beklediğini söyleyen Aygun, "verilen sözlerle insanlar umutlandı, insanların çoluk çocuğu var, bu insanlar iş istiyor, bu insanlar hırsızlık yapmadılar, bu insanlar soytarılık yapmıyorlar, bu insanlar ben çalışma istiyorum diyor ve iş istiyorlar, verilen sözlerin yerine getirilmesi talebinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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