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10 Bakan Devre Dışı-Bu 3 İsim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak

Yeni yönetim sistemine 24 Haziran seçimleri ile geçilecek. Bu yönetim sistemi ile kabinede önemli değişiklikler olacak. Bazı bakanlıklar devre dışı kalacak ve bazı isimler de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

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10 Bakan Devre Dışı-Bu 3 İsim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak

Yeni yönetim sistemine 24 Haziran seçimleri ile geçilecek. Bu yönetim sistemi ile kabinede önemli değişiklikler olacak. Bazı bakanlıklar devre dışı kalacak ve bazı isimler de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

08 Mayıs 2018 Salı 08:54
10 Bakan Devre Dışı-Bu 3 İsim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak

Cumhurbaşkanı yardımcısı için düşünülen 3 isim belli oldu.

Türkiye Gazetesinden Yücel KAYAOĞLU, bugün kaleme aldığı haberinde Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'ın kazanması durumunda kabinenin nasıl şekilleneceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının kim olacağını duyurdu. 

"24 Haziran seçimlerinden sonra tümüyle yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Bakanlar Kurulu üyeleri milletvekilleri arasından seçilmeyecek. Eğer bir milletvekilline kabinede yer verilecekse, bu kişinin milletvekilliğinden istifası zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni sistemle birlikte Meclis çoğunluğunun her zamankinden daha önemli olacağı düşüncesinden hareketle, seçim sonrası oluşturacağı kabineye yeni seçilecek milletvekilleri arasından atama yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, Erdoğan milletvekili aday listelerini yaparken, hem kabineyi, hem de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri hesaplayarak hareket edecek. Erdoğan'ın, hem kabine hem de yerel seçimlerle ilgili aday seçeneklerini masaya yatırarak, şekillendireceği milletvekili aday listesi bir anlamda, yeni kabine ve belediye başkan adaylıkları konusunda da fikir verecek.

10 BAKAN DEVRE DIŞI OLACAK

Erdoğan'ın, mevcut bakanlardan 7-8 ismi milletvekili aday listelerine koymayarak, yeni kabinede değerlendireceğine kesin gözüyle bakılırken, bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak güçlü teşkilat yapısında görevlendirilme ihtimali nedeniyle, liste dışında kalabilecekleri belirtiliyor. Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacak. AK Parti kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15'e kadar düşeceği, bu sebeple halen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

PATRON KİM OLACAK?

Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak'a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek'in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli'nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ve Fikri Işık'ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

ÜÇ DÖNEMLİKLERİN ADAYLIĞI

Erdoğan, bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine, hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edecek. Üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis'e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'A SICAK DEĞİL

Kulislerde konuşulanlara göre Başbakan Binali Yıldırım'ın milletvekili listesinde yer almaması, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getirecek. Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için kulislerde ismi dillendirilen Yıldırım'ın bu ihtimale soğuk baktığı biliniyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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