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1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı

Gündemi meşgul etmeye devam eden bedelli askerlik kanununda bir değişiklik daha yapıldı. 31 Aralık 1993 tarihine kadar olanları kapsayan kanunun değiştirilip 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsaması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.

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1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı

Gündemi meşgul etmeye devam eden bedelli askerlik kanununda bir değişiklik daha yapıldı. 31 Aralık 1993 tarihine kadar olanları kapsayan kanunun değiştirilip 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsaması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:19
1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı

Gündemi meşgul etmeye devam eden bedelli askerlik kanununda bir değişiklik daha yapıldı. 31 Aralık 1993 tarihine kadar olanları kapsayan kanunun değiştirilip 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsaması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.

Bedelli teklifinde değişiklik 1 Ocak 1994 doğumlular da yasa kapsamına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik1 Ocak 1994
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Çağrı 1 saat önce

94 doğumluların hepsini kapsasın lütfen

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Reis 1 saat önce

94'lülerin hepsini kapsasın...

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Ögrenci 1 saat önce

31.12.1994 olmalı 1gün için ne değer Allah Muhammed aşkına

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mami 1 saat önce

en güzeli yirmi yaşından itibaren bir seferlik bedelli askerlik çıkaralım herkes rahat etsin. 21 günü de kaldıralım

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Hamza 1 saat önce

Yaş şartı kalksın bedellide evlilere çoçukları olanlara öncelik tanısınlar sesimizi duyun

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Gokhn 41 dakika önce

Ya busene herkese bedelli yapsınlar 1 aylığına herkese vursun isteyen gitsin istemeyen gitmesin

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ergin 41 dakika önce

18 kasım 94 doğumluyum bende faydalanabiliyor muyum?

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... 32 dakika önce

24 ocakta dogmsm yas tutmuyor lutfen 93 e kadar ımdrn

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