1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı

Gündemi meşgul etmeye devam eden bedelli askerlik kanununda bir değişiklik daha yapıldı. 31 Aralık 1993 tarihine kadar olanları kapsayan kanunun değiştirilip 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsaması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.