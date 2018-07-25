1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı

Gündemi meşgul etmeye devam eden bedelli askerlik kanununda bir değişiklik daha yapıldı. 31 Aralık 1993 tarihine kadar olanları kapsayan kanunun değiştirilip 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsaması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.
Bedelli teklifinde değişiklik 1 Ocak 1994 doğumlular da yasa kapsamına alındı.
KPSSCAFE.COM.TR | Ankara
94 doğumluların hepsini kapsasın lütfen
94'lülerin hepsini kapsasın...
31.12.1994 olmalı 1gün için ne değer Allah Muhammed aşkına
en güzeli yirmi yaşından itibaren bir seferlik bedelli askerlik çıkaralım herkes rahat etsin. 21 günü de kaldıralım
Yaş şartı kalksın bedellide evlilere çoçukları olanlara öncelik tanısınlar sesimizi duyun
Ya busene herkese bedelli yapsınlar 1 aylığına herkese vursun isteyen gitsin istemeyen gitmesin
18 kasım 94 doğumluyum bende faydalanabiliyor muyum?
24 ocakta dogmsm yas tutmuyor lutfen 93 e kadar ımdrn