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1 Milyon 156 Bin Genç İlk Kez Oy Kullanacak! Detaylar Haberimizde!

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimlere gidiyor. Yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz 31 Mart günü 1 milyon 156 bin genç için ise apayrı bir heyecan olacak. Gençle ilk kez oy kullanacak ve vatandaşlık görevlerini yerine getirecekler. Tüm siyasi partiler ve adaylar bu nedenle gençlere yönelik projeler ve istihdam açıklamalarıyla gençlerin oylarına talip olmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar!

1 Milyon 156 Bin Genç İlk Kez Oy Kullanacak! Detaylar Haberimizde!

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimlere gidiyor. Yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz 31 Mart günü 1 milyon 156 bin genç için ise apayrı bir heyecan olacak. Gençle ilk kez oy kullanacak ve vatandaşlık görevlerini yerine getirecekler. Tüm siyasi partiler ve adaylar bu nedenle gençlere yönelik projeler ve istihdam açıklamalarıyla gençlerin oylarına talip olmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar!

28 Mart 2019 Perşembe 15:14
1 Milyon 156 Bin Genç İlk Kez Oy Kullanacak! Detaylar Haberimizde!

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart Pazar günü, 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahip.

AA muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

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