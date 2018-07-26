ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporunu Yayımladı!..

ÖSYM, her geçen gün bir yenilik ile hizmet kalitesini arttırarak kurumsallaşma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi Değelendirme Raporu yayımlayan ÖSYM 'bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız'' açıklaması yaptı.
ÖSYM'nin Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımladığı AÖBT Değerlendirme Raporu için aşağıdaki linke tıklayınız.
2017-ÖABT Değerlendirme Raporu
Raporda değerlendirme yazıları, alan bilgisi test grafikleri ve veriler yer alıyor.
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