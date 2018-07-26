Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporunu Yayımladı!..

ÖSYM, her geçen gün bir yenilik ile hizmet kalitesini arttırarak kurumsallaşma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi Değelendirme Raporu yayımlayan ÖSYM 'bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız'' açıklaması yaptı.

banner396

ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporunu Yayımladı!..

ÖSYM, her geçen gün bir yenilik ile hizmet kalitesini arttırarak kurumsallaşma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi Değelendirme Raporu yayımlayan ÖSYM 'bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız'' açıklaması yaptı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:43
ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporunu Yayımladı!..

ÖSYM, her geçen gün bir yenilik ile hizmet kalitesini arttırarak kurumsallaşma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi Değelendirme Raporu yayımlayan ÖSYM 'bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız'' açıklaması yaptı.

ÖSYM'nin Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımladığı AÖBT Değerlendirme Raporu için aşağıdaki linke tıklayınız.

2017-ÖABT Değerlendirme Raporu

Raporda değerlendirme yazıları, alan bilgisi test grafikleri ve veriler yer alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
ÖYSMÖABTÖABT Değerlendirme Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de Toplanan İmza Sayısı Açıklandı (Kurultay İçin Kaç İmza Gerekli?)
CHP'de Toplanan İmza Sayısı Açıklandı (Kurultay İçin Kaç İmza Gerekli?)
Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı
Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı
Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri
Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim