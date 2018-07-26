ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporunu Yayımladı!..

ÖSYM, her geçen gün bir yenilik ile hizmet kalitesini arttırarak kurumsallaşma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi Değelendirme Raporu yayımlayan ÖSYM 'bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız'' açıklaması yaptı.