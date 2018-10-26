Öğretmen Atama Tarihleri Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV Canlı Yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusuna ise net tarihler bildirerek cevap verdi.

Öğretmen atamaları ile ilgili 'atamalar ne zaman yapılacak' sorusu üzerinden değinen Bakan Ziya Selçuk, şu açıklamayı yaptı;

''Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kapasitesi var. İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretemen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. Önümüzdeki ilk hedef 20 bin öğretmenin ataması. O da 10-31 Aralık arası yapılacak sözlü sınavların yapılması ile devam edecek. Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. Hangi branşa kaç öğretmen atayacağımız netleşmiş olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil.'' ifadelerini kullandı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 10 - 31 ARALIK'TA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk etapta 20 bin öğretmen ataması yapılacağını bu atamamında 10 Aralık 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacağını, atama yapılacak dalların, hangi branşa hangi kaç öğretmen atanacağının ise 9 Kasım 2018 tarihinde yapılacak branş belirleme ile yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Öğretmen adaylarının yüksek lisans yapması ile ilgili hususlara da değinen Bakan Selçuk, ''Biz başarılı olursak çocuklar için iyi bir şey yapmış oluruz. Biz ekip olarak bunu başaracağız. Pedagojik formasyonla ilgili uzun yıllardır siz öğretmen adayı olun deniliyor. Yüzbinlerce kişinin belirli bir umutla karşılaşması oluyor. Bunu YÖK ile de konuştuk. Bunun fiili olarak nasıl uygulanacağını da kararlaştırdık. Herhangi bir öğretmen adayı bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak. Pedagojik formasyondan farklı bir içerik bu. Bir kişi öğretmenlik hakkını kazandığında bir yıl tezsiz yüksek lisans ile pedagojik içeriği alması temin edilecek.'' ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; NTV

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