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ÖABT Sınavına Gireceklere Önemli Duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden KPSS'ye girecek adaylar için önemli duyuru yayımladı.2019-ÖABT İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükler.İşte detaylar haberimizde...

ÖABT Sınavına Gireceklere Önemli Duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden KPSS'ye girecek adaylar için önemli duyuru yayımladı.2019-ÖABT İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükler.İşte detaylar haberimizde...

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
ÖABT Sınavına Gireceklere Önemli Duyuru!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 28 Temmuz 2019 Pazar günü  07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ÖABT başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ÖABT Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdanerişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


28 TEMMUZ 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ  ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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Son Güncelleme: 25.07.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
öabt sınavına gireceklere önemli duyuru
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