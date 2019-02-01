Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖABT Konu Dağılımları Değişti!

ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular yayımlandı.

ÖABT Konu Dağılımları Değişti!

ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular yayımlandı.

01 Şubat 2019 Cuma 14:44
ÖABT Konu Dağılımları Değişti!

ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

2019 ÖABT’de tüm alanlarda soru sayısının 50’den 75’e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.

Yukarıda listelenen toplam 18 alanda 2019 yılında uygulanacak olan testlerin konu dağılımlarına ve eklenen yeni iki alana ait örnek sorulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

ALANA İLİŞKİN KONU DAĞILIMLAR

ÖRNEK SORULAR (İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.02.2019 14:54
Anahtar Kelimeler:
öabt konu dağılımları değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS'de Süre Değişiyor
KPSS'de Süre Değişiyor
2019-KPSS ÖABT Uygulanacak Alanlar Açıklandı
2019-KPSS ÖABT Uygulanacak Alanlar Açıklandı
2019 KPSS ÖABT Sınav Tarihleri Belli Oldu!
2019 KPSS ÖABT Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim