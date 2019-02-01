ÖABT Konu Dağılımları Değişti!

ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

2019 ÖABT’de tüm alanlarda soru sayısının 50’den 75’e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.

Yukarıda listelenen toplam 18 alanda 2019 yılında uygulanacak olan testlerin konu dağılımlarına ve eklenen yeni iki alana ait örnek sorulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

ALANA İLİŞKİN KONU DAĞILIMLAR

ÖRNEK SORULAR (İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULARI

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