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KPSS ÖABT Sınavı Yapıldı!.. Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018-KPSS (ÖABT) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün ÖSYM tarafından yapıldı. KPSS ÖABT'de adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınırken 16 branşta sınav gerçekleştirildi.

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KPSS ÖABT Sınavı Yapıldı!.. Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018-KPSS (ÖABT) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün ÖSYM tarafından yapıldı. KPSS ÖABT'de adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınırken 16 branşta sınav gerçekleştirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:29
KPSS ÖABT Sınavı Yapıldı!.. Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018-KPSS (ÖABT) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün ÖSYM tarafından yapıldı. KPSS ÖABT'de adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınırken 16 branşta sınav gerçekleştirildi.

ÖSYM'nin düzenlediği 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) bugün sabah 10:00'da başladı ve tamamladı.

Adaylara, sınavın alan bilgisi testi bölümünde 40, alan eğitimi testi bölümünde ise 10 olmak üzere toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi.

Adayların alanlarına bağlı olarak katılım gösterdiği sınav, 16 branşta yapıldı.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT Sınav sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS ÖABT Sınav Sonuçları açıklandığı zaman anında haberdar olmak için KPSS Cafe uygulamalarını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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