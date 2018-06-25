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Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleşen seçimlerde yüzde 52,5 ile ipi göğüsledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kesin olmayan sonuçlarına göre ilk Başkanı oldu. Erdoğan'a rekor oy yine aynı yerden çıktı.

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Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleşen seçimlerde yüzde 52,5 ile ipi göğüsledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kesin olmayan sonuçlarına göre ilk Başkanı oldu. Erdoğan'a rekor oy yine aynı yerden çıktı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:35
Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri önceki gün gerçekleşti. 

Seçimlerin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu AK Parti'ye en çok oyun nerede çıktığı sorusu oldu  Önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye rekor oy Adıyaman'ın Sincik İlçesinden çıkıyordu. Gelenek bu seçimde de bozulmadı. 

11 bin 512 seçmenin 55 sandıkta oy kullandığı Sincik ilçesinde kesin olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 94,50'si, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u telefonla aradı ve bölgenin seçim sonuçları hakkında bilgi aldı. Seçim sonuçlarını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka selamlarını iletti.

Korkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve Sincik halkına teşekkür ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ErdoğanSon DakikaSincikEn Yüksek Oy
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