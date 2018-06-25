Erdoğan'a Rekor Oy O İlçe'den Çıktı

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri önceki gün gerçekleşti.

Seçimlerin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu AK Parti'ye en çok oyun nerede çıktığı sorusu oldu Önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye rekor oy Adıyaman'ın Sincik İlçesinden çıkıyordu. Gelenek bu seçimde de bozulmadı.

11 bin 512 seçmenin 55 sandıkta oy kullandığı Sincik ilçesinde kesin olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 94,50'si, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u telefonla aradı ve bölgenin seçim sonuçları hakkında bilgi aldı. Seçim sonuçlarını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka selamlarını iletti.

Korkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve Sincik halkına teşekkür ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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